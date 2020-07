Danny Hicks, attore protagonista del film ”La casa 2” è morto

Addio a Danny Hicks, il protagonista del film ”La casa 2” è morto a causa di un cancro, l’attore lo aveva annunciato solo pochi mesi fa

E’ scomparso a causa di un cancro Danny Hicks, attore protagonista di molti film fra cui ”La casa 2”. E’ stata la Full Empire Promotions a dare la notizia della sua morte su Facebook. Nel post ha scritto che Danny è morto nella sua casa di California e che lo ricordano con affetto e stima. L’attore ha preso parte a film come ”Darkman”, ”Intruder” e “Spider-Man 2”.

Danny Hicks aveva 68 anni ed ha perso la sua battaglia contro il cancro. Da tempo l’attore aveva detto di essere malato e la patologia aveva raggiunto il quarto stadio. Nato il 19 luglio del 1951, la sua carriera ha spiccato il volo grazie a ruoli come quello di Jake interpretato nel film “La Casa 2”.

Danny Hicks ha perso la sua battaglia contro il cancro

Le sue condizioni erano state aggiornate proprio poco tempo dall’amico Dominic Mancini. Il direttore della Full Empire Productions aveva postato un annuncio sulle condizioni di salute di Hicks. Mancini non aveva nascosto che le condizioni dell’attore non erano affatto buone.

Aveva anche detto di aver parlato con lui il 16 giugno e che gli era apparso sfinito e amareggiato. L’attore infatti non mangiava e non dormiva e per il terribile dolore che lo tormentava. Mancini ha anche aggiunto che aveva parlato con l’attore per alcuni minuti e che avevano interrotto la conversazione perché era stanco. Hicks aveva anche postato una lettera sul suo profilo Facebook in cui diceva di avere paura.

L’attore ha postato una lettera su Facebook

Nella lettera l’attore aveva detto che la malattia lo stava divorando. Era dispiaciuto che molte persone non lo avrebbero potuto incontrare, ma sperava di avere fatto bene il suo lavoro. Danny aveva confessato ai fan di avere un cancro al quarto stadio e che gli rimanevano da 1 a 3 anni di vita. Di quello che aveva fatto nella sua vita non avrebbe cambiato nulla se fosse rinato, e non aveva rimpianti.

Ha aggiunto nella lettera anche una battuta riguardo al film La Casa 2. L’attore non ha avuto tempo di percorrerli altri 3 anni ed è peggiorato subito dopo. Il 18 giugno era caduto ed era stato ricoverato per qualche giorno. Hicks è deceduto nella sua casa in California.