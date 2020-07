Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, costretto a parlare dopo le immagini pubblicate

Maria Elena Boschi è Giulio Berruti pronti a rompere il silenzio

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ormai da tempo attirano l’attenzione dei paparazzi che in diverse occasioni hanno cercato di immortalarli per svelare la loro relazione. Ci sono anche riusciti dato che sono uscite delle foto in cui i due sono in atteggiamenti parecchio intimi, tra un bacio e un abbraccio, ma nessuno dei due ha mai voluto rivelare nulla. La loro relazione quindi è rimasto segreta, o quasi.

Così proprio Berruti ha deciso adesso di rompere il silenzio e dire la verità. Ogni intervista vedeva come prima domanda quella sentimentale, per cercare di ottenere una risposta anche generica sull’argomento, ma Berruti non ha mai risposto. Così adesso è arrivato il momento.

Maria Elena Boschi continua il suo silenzio mentre l’attore…

Maria Elena Boschi in tutto quest’arco di tempo ha scelto di non parlare. Non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Lo ha fatto però l’attore tanto infastidito dall’atteggiamento curioso di tutti, così ha affermato di non voler parlare della sua vita privata. Lui è una persona che tiene tantissimo alla privacy, vuole che si parli di lui soltanto per motivi professionali quindi cose che abbiano a che fare con il suo lavoro.

Tutto il resto non dovrebbe essere nemmeno motivo di interesse altrui. Sembra essere anche abbastanza infastidito da quanto accaduto nell’ultimo periodo, ma ai fan ed ai loro follower non interessa affatto. Fare parte del mondo della TV vuol dire anche questo; ovviamente non bisogna esagerare perché ognuno ha diritto alla privacy, ma se L’attore è fidanzato con Maria Elena Boschi, l’affare è quasi comune. Sarà difficile esaudire un desiderio praticamente comune a tutti i personaggi conosciuti.

Berruti: passionale e sogna una famiglia

Recentemente Giulio Berruti aveva affermato di essere una persona tanto affettuosa e passionale. Uno di quegli uomini che deve sentirsi amato ed ha bisogno di continuo contatto fisico. Il suo più grande sogno è quello di avere una famiglia con tanti bambini, purtroppo però per poter arrivare a questo bisogna avere una stabilità lavorativa che lui non può permettersi di dire di avere.

Si divide tra l’Italia e l’America, quindi molto probabilmente qualora dovessero essere una coppia, non hanno nemmeno tanto tempo da trascorrere insieme. Questo in realtà potrebbe essere uno dei motivi che li spinge a tenere la loro relazione ancora oggi segreta. Sicuramente hanno voglia di viversi e capire se il rapporto può andare avanti o meno. Quando avranno certezza forse rilasceranno l’intervista che tutti stanno aspettando. Adesso però non è il momento.