Keiko Agena interpretava Lane, la migliore amica di Rory nella serie “Una mamma per amica”, oggi ha 47 anni (FOTO)

Lane, la migliore amica di Rory nella serie “Una mamma per amica”, alias Keiko Agena, cosa fa oggi? Scopriamolo insieme

Uno dei personaggi più amati della fiction “Una mamma per amica” era Lane, la migliore amica di Rory, interpretata da Keiko Agena. Che ne è stato della bella mora? Oggi Keiko ha 47 anni e all’epoca era una delle attrici più famose e amate dai telespettatori. La fiction era ambientata nella cittadina immaginaria di Stars Hollow, in cui vivevano appunto Lane Kim e Rory. Il suo personaggio raccontava le difficoltà di far capire ad una famiglia religiosa la sua anima rock.

A Lane piacevano i ragazzi, la pizza, il make up, la batteria e il rock. Per mamma Kim tutto ciò era impensabile e Lane lottava per farsi capire dai suoi genitori. Ancora oggi la Agena continua a fare l’attrice e recita diversi ruoli con grande soddisfazione. La sua passione per la recitazione ce l’ha da quando era piccola e infatti è comparsa in tv che era una bambina.

Keiko Agena fa ancora l’attrice

Un’altra serie tv alla quale ha partecipato dopo una “Mamma per amica” è stata “Felicity”, poi è apparsa anche in un episodio di “Squadra Med – Il coraggio delle donne”. In questa serie interpretava il ruolo di una ragazza malata di anoressia. Ma al momento la Agena è Netflix, nelle serie tv “Tredici” e in “Doctor House”.

Della sua vita privata però non si sa molto, solo che nel 2005 si è sposata con Shin Kawasaki a bordo di un elicottero. Nel giorno del matrimonio ha sorvolato la città di Las Vegas, uno spettacolo indimenticabile. Tutti ricordano l’attrice nel ruolo di Lane in “Una mamma per amica”. Molti sono sicuramente ancora curiosi di sapere qualcosa in più sul suo personaggio.

La Agena oggi è famosa negli Stati Uniti

Infatti, Keiko è giapponese e quando ha girato la serie tv veva solo 7 anni in meno di Lorelai. Nel film invece interpretava Lane che era, oltre che coreana, anche coetanea di Rory, ovvero Alexis Bledel, oggi 39 enne. Ad oggi ha anche rivestito dei ruoli per il cinema, sempre con successo.

La Agena è diventata molto popolare negli Stati Uniti, così come gli altri attori del cast della serie Gilmore Girls. Dopo la mitica serie ha avuto delle belle soddisfazioni e nel 2015 Netflix ha deciso di girare quattro nuovi episodi di Una mamma per amica.