“Servirebbe uno psicoterapeuta”: Anna Tatangelo, la confessione sull’addio a Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo si confessa al Corriere della Sera

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio la cantante Anna Tatangelo ha deciso di rivoluzionare la sua vita sia dal punto di vista professionale che privato. In una recentissima intervista al Corriere della Sera, la professionista di Sora ha rotto il silenzio parlando finalmente della fine della sua storia d’amore col collega napoletano. Da qualche giorno sulle varie piattaforme è uscito il singolo ‘Guapo’, in cui la donna duetta con il rapper Geolier.

Uno stile completamente differente rispetto al passato associato ad un look stravolto. La madre di Andrea ha detto addio alla chioma scura per dare spazio al biondo. “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento”, ha affermato la Tatangelo dicendo anche di essere una persona nuova che ha attraversato una tempesta per poi trovare la serenità.

La cantante di Sora parla di Gigi D’Alessio

Intervistata dal Corriere della Sera, Anna Tatangelo ha menzionato anche il suo ex compagno e padre di suo figlio Andrea. Il periodo di lockdown le è servito tantissimo per riflettere e cambiare molte cose della sua vita. “Forse era tutto collegato inconsciamente, ci vorrebbe uno psicoterapeuta per spiegarlo”, ha asserito la donna al noto quotidiano. Ma in che rapporti è rimasto con il cantautore partenopeo?

La diretta interessata ha risposto così: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”. Nonostante tra i due l’amore è finito è rimasto un rispetto reciproco. I due dovranno crescere il frutto del loro sentimento, ovvero il figlio Andrea che mesi fa ha compiuto dieci anni. E a proposito del suo cambio di look, il suo ex le ha detto: “Fa strano, ma stai bbbuona”.

Anna Tatangelo felicemente single

Nonostante siamo in piena estate, Anna Tatangelo è proiettata verso un periodo molto impegnativo dal punto di vista professionale. Come accennato prima la cantante di Sora può contare anche di un supporto musicale da parte del suo ex Gigi D’Alessio.

Dal punto di vista sentimentale, invece, al momento non c’è nessun uomo nella sua vita. In pratica a donna ha smentito il flirt col suo batterista. Per essere precisi c’è una persona che le fa battere forte il cuore ed è il figlio Andrea. In poche parole la Tatangelo è single.