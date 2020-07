Fabrizio Frizzi, il matrimonio con Rita Dalla Chiesa finì a causa di una donna: ecco chi

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si sono lasciati per colpa di un’altra donna?

Per i pochi che non lo sanno, tempo fa Fabrizio Frizzi è stato sposato per un decennio con Rita Dalla Chiesa. Un matrimonio che è poi arrivato al capolinea per un motivo valido e che non tutti ne sono a conoscenza. Stando a delle indiscrezioni, l’ex conduttrice di Forum si è allontanamento dal compianto professionista romano a causa di un’altra donna.

Nonostante la differenza d’età, i due conduttori erano innamorati più che mai e il loro sentimento era formato da gesti semplici ma sentiti col cuore. Ad esempio, prima di andare in onda con le loro trasmissioni si davano sempre un bacio. Dopo anni però, l’ex padrone di casa de L’Eredità ha iniziato a non darglieli più facendo sospettare alla moglie che sotto c’era qualcosa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Una nuova donna e l’arrivo di Carlotta Mantovan: il rumor

Stando a dei rumors, Fabrizio Frizzi era diventato freddo con Rita Dalla Chiesa a causa della presenza di un’altra donna. Ovviamente questo soggetto ha un nome e cognome. Stiamo parlando di Graziella De Bonis, che aveva 15 anni in meno del presentatore capitolino che è venuto a mancare nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. Lei all’epoca era una corista di Domenica In e gli fece battere il cuore.

Un flirt che è durato pochissimo tempo. Ovviamente Frizzi e la nota giornalista napoletana divorziarono. Successivamente il compianto ha incontrato Carlotta Mantovan durante un’edizione di Miss Italia a cui lei partecipava. All’epoca la modella aveva solamente 25 anni. I due hanno fatto le cose in grande, ovvero matrimonio e subito dopo la nascita della figlioletta Stella.

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa amici nonostante la separazione

Quello tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan fu un grande amore. La conduttrice di Tutta Salute fece compagnia fino all’ultimo istante il professionista romano. Quindi, dopo anni stando a dei rumors è stata svelata la ragione dell’addio di Rita Dalla Chiesa all’uomo che ha amato più di sé stessa.

Per fortuna, nonostante la separazione i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Infatti, dopo la sua morte la giornalista di Casoria ha mantenuto i contatti con la vedova e la piccola Stella.