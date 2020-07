Totti e Ilary foto familiare, ma un dettaglio viene notato dai fan

La foto di Totti e Ilary durante una giornata trascorsa in montagna diventa virale, i fan però notano un dettaglio, ecco di cosa si tratta

Come fa spesso la moglie di Totti, Ilary Blasi, condivide su Instagram diversi momenti privati. Anche stavolta lo ha fatto e ha condiviso con i fan uno scatto di famiglia. Lei con il marito e una coppia di amici hanno trascorso una giornata piacevole in montagna. L’immagine della conduttrice con il suo compagno è diventata subito virale.

I due hanno trascorso una giornata rilassante nella Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo, che si trova in Abruzzo, nella frazione di Grancia. La coppia ha trascorso la giornata insieme a Luciano Zauri, ex allenatore del Pescara. La bellezza della famiglia Totti è proprio quella di mostrarsi nella loro semplicità, ovvero di fare le cose come le persone normali.

Totti e Ilary in montagna con gli amici

La conduttrice ha postato delle Stories in cui mostra i momenti più belli vissuti in montagna su Instagram. Sul social la showgirl è seguita da un milione e mezzo di follower. Nelle foto pubblicate ha mostrato la grigliata e tutti insieme immersi nella natura. Insieme agli amici hanno cucinato gli arrosticini abruzzesi, prelibatezza locale.

Non sono mancate le foto con la tavola apparecchiata e per raffreddare acqua e melone hanno usato l’acqua del ruscello. La coppia agisce come se fossero due persone qualsiasi e non pensano minimamente alla notorietà. L’ex letterina ha anche ballato e poi hanno anche fatto belle passeggiate nella natura e una escursione nella cascata. Tutti insieme hanno vissuto dei bei momenti e la giornata è stata davvero entusiasmante.

Un particolare che i fan hanno notato

A far andare in delirio i fan della coppia è stata però una foto che Francesco Totti ha postato sul suo profilo Instgram. L’ex calciatore della Roma è insieme alla moglie e con Cristian e Chanel, i due figli più grandi. Questo scatto è stato molto apprezzato dai fan che hanno messo tantissimi like. Non sono mancati ovviamente anche tantissimi commenti di ammirazione e complimenti per i figli.

In effetti, i figli di Ilary e Francesco sono entrambi molto belli e vederli insieme ai genitori per i fan è stata una gioia. La vacanza sta trascorrendo con gioia e serenità e tutti si stanno godendo questo momento di relax. Insieme agli amici e ai figli!