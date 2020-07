Temptation Island, le dichiarazioni dei fratelli di Andrea sulla compagna Anna: “Lei è quella che

Le parole di Anna Boschetti su Andrea Battistelli a Temptation Island hanno sollevato polemiche, ma arrivano le dichiarazione dei fratelli di lui

Nella puntata della nuova edizione di Temptation Island sono andate in onda le peripezie dei concorrenti durante i primi giorni nel villaggio. Le coppie divise devono coabitare con tentatori e tentatrici e vedere se riescono a risolvere i loro dubbi. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata la coppia composta da Anna e Andrea.

Andrea, 27 anni, e Anna, 37, stanno insieme da due anni. Lui vorrebbe trovare un lavoro concreto e lei invece vorrebbe sposarsi e fare un figlio. Per dare una mossa al compagno Anna ha pensato di fingersi interessata ad uno dei tentatori. Lei stessa lo ha rivelato e ha anche aggiunto che quando vuole qualcosa fa di tutto per averla. Anna sa bene che Andrea è geloso e quindi ha toccato il suo punto debole.

Anna Boschetti dice parole forti su Andrea

Le sue parole non sono state messe sottobanco e sia la sorella che il fratello di Andrea hanno espresso la loro opinione. La sorella di Andrea, Serena, e Pierluigi, il fratello, hanno detto di essere stati molto colpiti dalle sue parole. Serena ha detto che se Andrea è felice lei è contenta, anche se le scelte non sempre sono condivise.

Secondo Serena Anna è una ragazza impegnativa, ma per lei non è un problema, lui ne è consapevole. Inoltre, Serena ha anche detto che a 27 anni lui dovrebbe vivere la sua storia con più spensieratezza. Ha anche aggiunto che se Anna è veramente così diabolica e perfida sarebbe meglio se lui uscisse dalla trasmissione da solo.

Serena pensa che Anna stia tirando la corda

Anna ha anche due figlie e gestisce la loro storia come meglio crede, o almeno così ha fatto finora. Se vorranno sposarsi sarà perché entrambi lo vogliono e sono veramente innamorati. E poi, avere un altro figlio, visto che lei ne ha già due, secondo Serena è fuori luogo. Una donna che sceglie di stare con un uomo più giovane di 10 anni è consapevole che qualche compromesso ci sta.

E’ normale che lui dopo due anni insieme ancora non si senta pronto per fare un figlio. Anche Pierluigi, il fratello di Andrea, ha detto di essere rimasto male per quanto detto da Anna. Non gli è piaciuta neanche la frase sul fatto che Andrea non ha problemi economici.