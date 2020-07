Temptation Island: spuntano le amanti di Antonio e l’ex moglie commenta sui social

Dopo la prima puntata sui social sono spuntate le presunti amanti di Antonio. Anche l’ex moglie ha fatto sapere la sua versione dei fatti

Temptation Island: Annamaria e Antonio già in crisi

Una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è quella formata da Annamaria e Antonio. Lei, 43 anni, vuole capire se Antonio è l’uomo giusto. Lui, 33 anni, vuole dimostrare di essere maturato e di non essere più incline agli errori che ha commesso fino a questo momento.

Durante la prima puntata, però, Antonio ha avuto un comportamento poco rispettoso nei confronti della sua compagna, parlando del fatto che vuole capire se stesso e se è pronto a mettere la testa a posto. Inoltre, un “lapsus” l’ha portato a chiamare Annamaria “la sua ex”.

Per tutto questo Annamaria è scoppiata in lacrime più volte, rivelando ad Antonella Elia che le premesse per partecipare al programma, le promesse fatte nella coppia erano altre. Antonio e Annamaria, inoltre, hanno un debito insieme dopo aver ristrutturato casa. Tuttavia, la relazione non sembra andare nella giusta direzione.

Spuntano le amanti di Antonio

Mentre andava in onda la prima puntata di Temptation Island, sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione è successo davvero di tutto. In pratica, sono spuntate le presunte amanti dei Antonio Martello. Almeno quattro donne hanno dichiarato di aver avuto una relazione clandestina con lui, anche se in realtà l’hanno scoperto solo successivamente.

Infatti, da quanto emerso, pare che Antonio avesse nascosto a queste donne di essere sposato prima e fidanzato dopo. Inoltre, avrebbe giustificato la presenza della sua bambina dicendo che si trattava della nipote. Tutte queste donne hanno anche scritto a Deianira Marzano, la quale poi ha pubblicato tutto dal suo profilo.

Interviene l’ex moglie

Deianira Marzano ha anche pubblicato un commento che le è arrivato proprio dall’ex moglie di Antonio. Quest’ultimo si è sposato per errore (come ha detto lui ad una single), ha avuto una bambina, si è separato, ha conosciuto Annamaria ma dopo poco l’ha lasciata per tornare dalla mamma di sua figlia. Dopo mesi è tornato da Annamaria e ha fatto di tutto perchè lei lo perdonasse.

Ebbene, l’ex moglie di Antonio ha scritto che non aveva dubbi sul fatto che lui non fosse cambiato, secondo lei non cambierà mai, perchè non l’ha fatto nemmeno per sua figlia. Inoltre ha detto che Annamaria sapeva che lui era sposato all’inizio della loro storia e quindi adesso sta pagando gli errori commessi.