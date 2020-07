Temptation Island, una coppia abbandona il reality per colpa di un bacio

Una coppia abbandona il reality

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, sembra che una delle coppie sia già andata via da Temptation Island. Si tratta di Valentina e Ciavy. Quest’ultimo, dopo una serie di tradimenti scoperti, ha sempre chiesto una possibilità alla fidanzata. Nonostante tutto i problemi non sono mai stati risolti, così hanno deciso di mettersi in gioco.

Lui si è subito ambientato nel villaggio al punto tale da aprirsi del tutto con le tentatrici. Ha dichiarato di aver mancato di rispetto a Valentina tante volte, in quanto non sa se è ancora innamorato. Davanti a simili affermazioni, lei ha pianto per poi avvicinarsi al tentatore Alessandro Basciano. Un gesto inaspettato ha fatto perdere le staffe a Ciavy, il quale ha chiesto un confronto immediato.

‘Mi ha mancato di rispetto, voglio andare via’

Una coppia abbandona il reality dopo un bacio dato a un tentatore. Stando a quanto viene riportato sui social Valentina e Alessandro si sono lasciati andare, incuranti delle telecamere. Essendo entrambi genitori, hanno avuto lo stesso passato e gli stessi doveri verso i figli. Il pubblico di Maria De Filippi ha conosciuto il tentatore ai tempi di Uomini e Donne.

Ha corteggiato la tronista Giulia Quattrociocche, ma non è stato scelto per Daniele Schiavon. I telespettatori avevano espresso il desiderio di vederlo sul trono, dato che hanno apprezzato la sua personalità. Per questo motivo molti sperano che possa scoccare la scintilla tra lui e Valentina.

Ciavy non vuole fare il passo della convivenza perché teme di perdere la sua libertà. Non ha intenzione di lasciare il lavoro di pr per gettare delle basi solide al rapporto. Come se non bastasse non vede di buon occhio la maternità della compagna. Quando vedrà il bacio, chiederà di vederla e pare che usciranno separatamente.

Tutti dalla parte di Valentina

Valentina ha beccato Ciavy in albergo con 7 ragazze diverse e ha sempre perdonato. Le tentatrici sono in grado di farlo parlare e sta mostrando il peggio di sé. In realtà tutte tendono a compatirlo, in quanto è palese che non vogliono creare situazioni ambigue con lui. Valentina, invece, è una madre amorevole e dedita al fidanzato che non merita. Ragion per cui si spera che possa aprire gli occhi.