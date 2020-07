Temptation Island, Antonella Elia perde le staffe con il fidanzato

Antonella perde le staffe

Nonostante Temptation Island sia iniziato giovedì 2 luglio, già sta facendo parlare di sé. Il merito è delle coppie che hanno deciso di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti. Nelle ultime ore sono al centro dell’attenzione Valentina e Ciavy a causa dell’intromissione del tentatore Alessandro Basciano. Quest’ultimo si è avvicinato alla ragazza al punto tale da darle un bacio, non gradito dal fidanzato.

Per questo motivo si dice che andranno via dal reality nella prossima puntata. Per quanto riguarda Antonella Elia, non ha l’indole polemica emersa ai tempi del Grande Fratello Vip. In poco tempo si è ambientata nel nuovo contesto televisivo e ha legato con tutti i suoi compagni d’avventura. Tuttavia mostrerà il suo lato peggiore in seguito alla visione di un gesto di Pietro Delle Piane.

La richiesta del confronto immediato

Antonella perde le staffe dopo aver visto il fidanzato assumere un comportamento inappropriato con una delle tentatrici. All’inizio si lamentava del fatto di non ricevere nessun video riguardo l’uomo. Con il sorriso ha riferito a Filippo Bisciglia di volerlo vedere, anche in atteggiamenti inappropriati.

Sembra che sia stata accontentata e la reazione è stata del tutto prevedibile. Ai tempi della casa del Gf Antonella ha dato del filo da torcere a Valeria Marini, Licia Nunez e Fernanda Lessa. Con il gruppo delle fidanzate, invece, ha instaurato un bel rapporto al punto tale da supportarle nei momenti no. Per quanto riguarda Pietro, si è lamentata quando lo ha visto fumare e bere alcolici.

Secondo le anticipazioni sembra che avrà altro su cui arrabbiarsi, poiché è coinvolta una tentatrice. Sembra che non ci sia stato un bacio o avvicinamento fisico discutibile, però Antonella non sorvolerà e chiederà un confronto immediato. Davanti a una simile richiesta non avrà altro che il silenzio perché Pietro non si presenterà. Come andrà a finire tra i due? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

La pretesa di Alessandro

Come Antonella anche Alessandro ha chiesto un falò alla fidanzata Sofia dopo aver ascoltato l’ennesima bugia. In pratica lei avrebbe riferito a un tentatore di essere stata tradita. Alessandro ha perdonato la sua frequentazione con un altro in parallelo alla loro relazione, dunque non accetta l’etichetta del traditore. Probabilmente non avranno modo di chiarirsi perché lei ha intenzione di restare ne villaggio.