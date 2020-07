Azienda britannica di disinfettanti nata 12 settimane fa prende il volo: fatturato da urlo

Una coppia inglese che ha avviato un’attività di disinfettante per le mani appena 12 settimane fa è in procinto di guadagnare almeno 30 milioni di sterline. L’azienda britannica di disinfettanti ha preso il volo quindi con un fatturato da urlo.

Azienda britannica di disinfettanti: un successo assicurato

Andrew e Rachel Montague formano la coppia di marito e moglie che ha creato l’acqua di ClearWater Hygiene. Dal giorno del debutto, si sono assicurati un carico di contatti aziendali mentre le aziende già produttrici ora si preparano a ricominciare.

Avendo riconosciuto il divario nel mercato del prodotto per l’igiene, la coppia – che ha quattro figli – ha iniziato a commerciare a marzo, ma ora è in grado di produrre quasi un milione di litri di prodotto ogni settimana. Il gel viene realizzato alla Deeside Gin Distillery di Banchory, nell’Aberdeenshire e imbottigliato a Preston, nel Lancashire.

Essendo liquido all’etanolo all’80%, è un sanitizzante di livello ospedaliero, che può essere utilizzato in strutture di cura e strutture sanitarie pubbliche. Alcuni dei contratti stipulati da ClearWater includono l’ufficio postale, JD plc, O2 Retail, BP e Aldi. Alcuni di essi sono accordi pluriennali, con un valore del contratto di £ 30 milioni.

Dal suo lancio a marzo, l’azienda ha già realizzato entrate per 3 milioni di sterline e ha anche donato a enti di beneficenza del SSN. La società ha ora 12 dipendenti a tempo pieno che lavorano per essa, con otto appaltatori che lavorano nella sua sede principale a Leith, Edimburgo.

La coppia non si aspettava questo decollo

Andrew, che fino ad oggi di mestiere faceva tutt’altro, ha dichiarato: “Dato che il blocco è stato annunciato a marzo, abbiamo subito visto l’importanza di produrre qualcosa non che fosse importato ma che servisse esclusivamente al Regno Unito. Questo per garantire che sia i fornitori di servizi sanitari che le imprese private potessero accedere ad alta qualità e in modo equo prodotti a prezzi, che sono ora essenziali nella battaglia contro la pandemia”.

I due coniugi orgogliosi di fornire il necessario supporto nella lotta contro Covid-19. Am6zi hanno anche donato il loro prodotto a enti di beneficenza del NHS. E allo stesso tempo, hanno saputo inventarsi da soli con un business di successo. Fin dall’inizio, 12 settimane fa, hanno notato che le richieste aumentavano a cadenza giornaliera. Fino quindi a vedere crescere l’azienda in modo esponenziale. E oggi infatti sono impegnati a garantire contratti significativi e abbiamo aumentato la produzione a 900.000 litri a settimana. Una idea di mercato colta a volo in un momento molto propizio.