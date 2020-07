Oroscopo 5 luglio classifica segni: Toro in pole position, Bilancia siate più calmi

L’Oroscopo del 5 luglio pone i Toro in prima posizione. Grande recupero per i Pesci, mentre i Bilancia dovrebbero essere più calmi

Oroscopo prime sei posizioni

1 Toro. L’Oroscopo del 5 luglio denota una giornata all’insegna dell’energia. Vi sentirete particolarmente vivi e pieni di voglia di fare e di mettervi in gioco. La cosa importante, però, è mantenere alta questa energia anche quando il transito della Luna in trigono a Urano passerà via.

2 Pesci. Periodo di novità e di cambiamenti per i nati sotto questo segno. Nel lavoro potrebbero arrivare delle promozioni, anche se dovete prestare attenzione, non tutti sono sinceri. In amore, invece, è giunto il momento di prendere una decisione. O dentro o fuori, è proprio il caso di dirlo.

3 Scorpione. Giornata molto improntata sulle emozioni. Oggi sarete particolarmente inclini a provare dei sentimenti, specie per quanto riguarda l’amore. Le relazioni di coppia vanno a gonfie vele. Anche nel lavoro c’è tranquillità, anche se potreste essere pervasi dalla voglia di farvi apprezzare di più.

4 Acquario. Periodo tendenzialmente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se talvolta siete pervasi da dubbi, questo è il momento di chiedervi ciò che volete davvero. non intavolate sterili discussioni e godetevi questa domenica in totale relax. Il lavoro procede senza troppi intoppi.

5 Vergine. Molti di voi recupereranno una certa sintonia e affinità con il partner e questo vi renderà molto felici e sereni. I rapporti interpersonali sono abbastanza tranquilli, eccezion fatta per quelli con i segni d’acqua. Sul lavoro c’è qualche tensione, ma oggi godetevi la giornata di relax.

6 Gemelli. Importanti novità in amore. Se eravate alla ricerca di una risposta, essa potrebbe arrivare molto presto. Anche sul lavoro ci sono delle novità all’orizzonte. Siate propensi a salire al volo sul treno, ci sono occasioni, infatti, che non ritorneranno più con così tanta semplicità.

Previsioni 5 luglio ultimi sei segni

7 Capricorno. Oggi sarete molto critici e tendenti a mettere in discussione il vostro rapporto d’amore. Il momento non è propizio per fare investimenti importanti. A lavoro continuate ad avere pazienza. Mentre in amore, se qualcosa non vi sta bene non esitate a parlarne con la persona che amate.

8 Leone. L’Oroscopo del 5 luglio vi esorta a mantenere la calma e a non lasciarvi prendere dal panico. Se avete preso decisioni importanti, è normale avere dei ripensamenti, ma cercate di non farvi prendere dal panico. Sul lavoro,i invece, c’è qualche situazione da mettere a punto.

9 Ariete. Piccole difficoltà sia in amore sia nel lavoro. Oggi vi sentite un po’ nervosi e insoddisfatti. In questo periodo è probabile che una persona cara vi deluda e questo vi farà stare molto male. Sul lavoro, invece, dovete cercare di trovare soluzioni a problemi e non ostacoli continui.

10 Cancro. La giornata non inizia esattamente nel migliore dei modi. La Luna vi renderà particolarmente instabili e inclini a mettere in discussione la vostra vita. Questo è il momento di fare delle riflessioni importanti e di chiedervi ciò che per voi ha davvero importanza.

11 Sagittario. In amore non tutto sta andando esattamente come vi eravate immaginati. Non lasciatevi sopraffare dalla delusione e cercate di prendere spunto da questa insoddisfazione per far salire di livello la vostra relazione. Sul lavoro sietee molto impegnati e questo potrebbe pesarvi.

12 Bilancia. Ultima posizione per i nati sotto questo segno. I Bilancia sono un po’ troppo nervosi. Questo vostro stato psicofisico non giova né nelle relazioni amorose, né nel lavoro. Cerate di rilassarvi e di pensare un po’ di più a voi stessi. Solo attraverso questa consapevolezza sarete in grado di rialzarvi.