“Me lo ha portato via a soli 57 anni, che dolore”: Barbara Palombelli, la straziante confessione

Barbara Palombelli parla della morte del padre

Nel nuovo numero del magazine DiPiù in edicola è contenuta una lunga e toccante intervista a Barbara Palombelli. Quest’ultima che è ufficialmente in vacanza ha parlato del suo rapporto con la fede.

A quel punto il giornalista del noto periodico ha chiesto alla sua ospite se di fronte al dolore ha mai imprecato contro Dio. Una domanda molto interessata alla quale la conduttrice di Forum ha risposto ricordando la morte del padre: “No, certo quando perdemmo papà, ancora giovane, mi arrabbiai tantissimo. Tutta la mia famiglia era arrabbiatissima con lui…”.

Purtroppo il genitore è venuto a mancare giovane, aveva infatti ancora 57 anni. Un dolore atroce per la giornalista romana e per tutta la sua famiglia. “Portarcelo via a 57 anni fu dolorosissimo…”. E proprio questa prematura scomparsa ha messo a dura prova la fede della moglie di Francesco Rutelli.

La giornalista si è fatta togliere il malocchio

Intervistata dal settimanale DiPiù, il giornalista ha chiesto a Barbara Palombelli se è vero che a 40 anni si è rivolta ad un esorcista. A quel punto la padrona di casa di Stasera Italia ha annuito dicendo: “Si ebbi a che fare con un esorcista. Mi guardò e mi disse che avevo il malocchio…”. Ebbene sì, anni fa la giornalista capitolina ha deciso di sottoporsi ad un rito per farsi togliere il malocchio e negatività. Il motivo?

La donna stava attraversando un periodo molto difficile dove persone care e a lei vicine stavano tutti perdendo la vita. Quindi il giornalista del magazine le ha chiesto se dopo la situazione è migliorata oppure no. La presentatrice de Lo Sportello di Forum ha asserito: “Non so risponderle, ma non dimenticherò mai la formidabile carica ipnotica di quella preghiera dell’esorcista…”.

Barbara Palombelli prega prima di dormire? La sua risposta

Nel corso della lunga intervista, il giornalista del periodico DiPiù ha fatto un’altra domanda privata alla sua ospite Barbara Palombelli. In poche parole le ha domandato se lei la sera prega prima di andare a coricarsi. A quel punto la conduttrice di Forum che tornerà nei primi di settembre con le nuove puntate ha risposto così: “Faccio l’esame di coscienza e mi sforzo di capire se sono una brava cristiana…”.

Nel frattempo la giornalista si sta rilassando insieme alla sua famiglia sempre nel Lazio, in una sua abitazione di villeggiatura perché non può allontanarsi da Roma. Nei prossimi giorni dovrà iniziare a fare i promo per la prossima stagione televisiva.