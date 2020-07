Cristian Galella: arriva la conferma da parte dell’ex tronista

Cristian Galella è tornato single le voci sulla crisi sembrano avere conferma

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto non stanno più insieme, le voci di crisi giravano già da un bel po’ di tempo ma i ragazzi non avevano voluto parlare né per smentire né per confermare. Adesso arriva la conferma tanto attesa: non sono più una coppia ed il matrimonio è naufragato.

A parlare è stato direttamente l’ex tronista di Uomini e Donne che lo ha fatto per tutti e due. Cristian ha spiegato che non stanno più insieme per diversi motivi che non verranno mai fuori perché ci tengono alla loro privacy. Poi ha aggiunto di parlare per tutti e due perché Tara preferisce non esprimersi in merito.

Cristian Galella “le nostre strade si separano”

Cristian Galella e Tara Gabrieletto fecero innamorare tutti, tutti pazzi per la loro fantastica coppia. Si vedeva proprio che di amavano con tutto il cuore. A Verissimo fecero emozionare il pubblico rivedendo le immagini del loro percorso tra tira e molla e la scelta più che originale. Adesso l’ex tronista racconta in pochissime parole che hanno deciso di separarsi perché non era più il caso di andare avanti.Le loro strade si sono separate e preferiscono dirlo per questione di correttezza ma parlarne nei limiti. Ciò significa che non entreranno nel dettaglio. Mettere in piazza ciò che è privato non fa parte di loro, che in questi anni non hanno mai dato modo di far gossip e chiacchiere inutili.

Poi ha chiesto a tutti di evitare di dar luogo a siparietti strani ovvero viaggiare con la fantasia ed inventare motivi. Ciò che è successo rimarrà privato in qualunque caso. Poi afferma che se dovessero vederli in compagnia di altre persone non si tratterà di tradimento ma di normalità dato che adesso sono liberi di fare ciò che vogliono senza tradire o mancare di rispetto l’altro. Ma come mai mette le mani avanti? Quali sono i motivi che lo portano a fare questo?

Perché a parlare è Cristian e non Tara?

Ciò che appare molto strano è che a parlare di tutto questo sia stato Cristian che odia i social e che non li usa affatto piuttosto che Tara che invece è sempre molto attiva soprattutto su Instagram. La donna fa spesso dirette, condivide video e foto. Quando durante le dirette le veniva chiesto di Cristian lui si arrabbiava parecchio.

E adesso addirittura la 33 enne fa perdere le tracce e Galella cede al mondo virtuale. C’è qualcosa di strano e questo è certo. Ma adesso cosa sarà del loro lavoro? Avevano dei ristoranti in collaborazione insieme ad altri soci. Si erano distaccati dal mondo della TV. E adesso? Chissà.