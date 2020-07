Francesca Cipriani, la cruda confessione del padre: “Ti ho fatto del male…”

Francesca Cipriani e la lettera aperta al padre

Qualche settimana fa il noto magazine DiPiù ha pubblicato tra le sue pagine una lunga lettera aperta di Francesca Cipriani dedicata al padre. Tra quest’ultimo e la figlia non c’è stato sempre un bellissimo rapporto perché lei è in Italia mentre il genitore da anni vive negli Stati Uniti dopo essersi separato dalla moglie. A distanza di qualche giorno l’uomo ha deciso di rispondere alla congiunta attraverso un’altra lettera aperta pubblicata sulla rivista prodotta da Cairo Editore.

Tra le riga della missiva il diretto interessato ha ammesso tutti i suoi errori: “Non mi sono reso conto che con la mia assenza ho fatto soffrire te e tua sorella. Solo a distanza di tempo ho capito il male che ho fatto, soprattutto a te, forse perché più piccola e sensibile…”. Inoltre Cipriani senior ha detto di non aver fatto del male solo alle sue due figlie ma anche sé stesso.

Il padre dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi chiede perdono alla figlia

Settimane fa, attraverso la lettera su DiPiù, Francesca Cipriani aveva ammesso che l’assenza del padre ha influito moltissimo sulla sua vita subendone delle ripercussioni. Infatti la soubrette abruzzese si sente sempre fragile ed insicura. Le frasi che l’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto nella missiva hanno fatto riflettere moltissimo il genitore.

Quest’ultimo sentendosi in colpa alla rivista ha detto: “La mia assenza qualche segno l’ha lasciato in te…La tua profonda insicurezza le tue fobie, i tuoi attacchi di panico forse sono le cicatrici del dolore e delle ferite che ti ho causato…”. Ora che l’uomo è in pensione vuole passare più tempo con le sue due consanguinee: “Sogno una vecchiaia serena con le mie figlie. Ne abbiamo bisogno. Ce lo meritiamo entrambi figlia mia…”.

Il papà di Francesca Cipriani vuole tornare in iTalua

Nella lettera inviata al settimanale DiPiù, il padre di Francesca Cipriani ha scritto anche che è pronto a fare ritorno nel nostro Paese. In questo modo il genitore potrà frequentare con molto più frequenza le sue due figlie. Poi il soggetto ha chiesto umilmente scusa all’ex Pupa per essere scappato dall’Italia e andare a vivere in un luogo molto lontano da lei e la sorella.

“Non ti deluderò più…”, ha concluso l’uomo? La Cipriani che di recente ha detto di cadere in tentazione in una sua possibile partecipazione a Temptation Island, avrà intenzione di riabbracciare il genitore?