Alessia Marcuzzi in vacanza, le foto di Chi non lasciano dubbi sulla relazione con De Martino (FOTO)

Alessia Marcuzzi felice e serena in compagnia del suo uomo

Alessia Marcuzzi una tra le poche appartenenti al mondo della TV che non ha mai dato di che parlare ai giornali di gossip. Infatti in questi anni di lei e del marito non si è mai parlato; è stata sempre la diretta interessata a rilasciare informazioni sulla loro relazione, ma ciò che li ha coinvolto non è mai stato particolare importante. Insomma non si è mai parlato di tradimenti o problematiche varie.

Invece adesso, nel corso di queste settimane non si fa altro che parlare della nuova relazione con Stefano De Martino che potrebbe essere stata la causa della rottura del ballerino con Belen. Così si è detto di tutto. Improvvisamente la causa della rottura tra i due sarebbe diventata Alessia. Qualora così fosse tra lei ed il marito i problemi dovrebbero essere parecchi ed invece Chi li ha immortalati insieme tranquilli e sereni durante la loro piccola vacanza estiva. (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi dopo la tempesta torna la calma, ma per lei e Calabresi sembrerebbe non esser successo mai nulla

Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi sono stati trascinati dentro un vero e proprio ciclone, ma bisogna dire anche che hanno reagito nel migliore dei modi. La questione non li ha toccati minimamente. Per esempio la conduttrice Mediaset non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Ha continuato la sua vita come se non fosse successo nulla. Adesso i due si sono anche fatti vedere insieme durante il weekend organizzato per rilassarsi in compagnia della sua famiglia.

In questo momento la Marcuzzi si trova al mare insieme al marito ed ai due figli di lei Tommaso e Mia. Si trovano in Sardegna, ospiti del presidente del Coni Giovanni Malagò a Sabaudia.Secondo le foto pubblicate sono davvero tranquilli, ne approfittano per prendere il sole e rilassarsi dopo un periodo davvero difficile che non ha a che vedere con Stefano ma con la pandemia. Per quanto riguarda il gossip al massimo saranno un po’ provati o dispiaciuti soprattutto perché Alessia non è quel tipo di donna e non è giusto passi per tale.

I progetti autunnali? È ancora presto per parlarne

Che dire di ciò che sarà? È ancora presto per parlarne. Alessia potrà magari iniziare a pensare a ciò che sarà nella speranza che tutto possa realizzarsi come sempre nella totale naturalezza. Ma niente di certo dopo il lockdown e dopo che abbiamo visto saltare programmi di punto in bianco.

Lei se non fosse stato per Instagram dove rimane attiva sempre, ha fatto perdere le sue tracce in TV. Nessun programma tutto suo che però arriverà senza dubbio in autunno come ogni anno. Ancora i palinsesti autunnali non sono stati aggiornati quindi per adesso è presto per parlarne.