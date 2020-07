Barbara D’Urso la mostra orgogliosa: “E’ una meraviglia, fatta apposta per me…” [FOTO]

Barbara D’Urso riceve un regalo personalizzato

Da un paio di settimane Barbara D’Urso è ufficialmente in vacanza. Qualche giorno fa Lady Cologno ha fatto una breve escursione a Venezia insieme ad amici. Una gita in barca che ha scatenato una serie di polemiche. Il motivo? In tutte le foto e clip che ha condiviso su Instagram non ha mai rispettato la distanza fisica e indossava la mascherina.

In attesa di vederla di nuovo sul piccolo schermo coi suoi programmi (Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live), Carmelita attraverso delle Stories su IG ha fatto vedere un regalo personalizzato che ha ricevuto di recente. Si tratta di una borsa di velluto rosso che lei considera “scicchissima” visto che è unico prototipo.

Carmelita mostra con orgoglio una borsa con la scritta Live Non è la D’Urso

Dopo una breve vacanza nella laguna veneziana, Barbara D’Urso è tornata a Cologno Monzese. Infatti, qualche giorno fa la professionista napoletana ha postato uno scatto che la mostra sopra i tetti della sede Mediaset. A quanto pare sta lavorando per realizzare i promo per la prossima stagione televisiva che partirà a settembre. Successivamente Carmelita si è dedicata moltissimo al giardinaggio, prendendosi cura delle piante ed ortaggi che ha nel suo orticello.

Ovviamente la donna ha documentato il tutto con una serie di Stories su Instagram. Ma tornando al regalo personalizzato ricevuto, Barbarella lo ha mostrato con orgoglio sui suoi canali social. Si tratta di una borsa in velluto rosso, realizzata da un certo Bruno, in numero limitato visto che esiste solo quella, come ha spiegato la stessa professionista partenopea. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Barbara D’Urso felice per il dono ricevuto

A corredo delle Stories su Instagram nella quali mostra la sua borsa personalizzata, Barbara D’Urso ha scritto la seguente didascalia: “Guardate che meraviglia, la meraviglia di questa borsa enorme, di velluto rosso, unica… unico prototipo. Guardate la sciccheria anche l’hastag, guardate, vi prego è spettacolare”.

Si tratta di un accessorio in cui c’è la scritta dorata Non è la D’Urso, nome del suo talk, con i manici fatti a catenella in metallo dorato e un ciondolo sempre colore oro in metallo a forma di hastag. Nelle clip Carmelita mostra fiera la borsa scrivendo: “Fatta apposta per me…”. Poi la conduttrice Mediaset ha ringraziato Bruno taggando il marchio di quest’ultimo.