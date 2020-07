Federico Fashion Style “Ho avuto mia figlia con l’inseminazione artificiale”

Federico Fashion Style parla della sua malattia e di come ha avuto la figlia

Federico Fashion Style il famoso parrucchiere delle star divenuto famoso grazie al programma Il salone delle meraviglie convive con una donna bellissima, Letizia con la quale nel 2017 ha messo su famiglia. In quell’anno è nata la loro bambina Sophie Maelle che ha regalatomi loro tanta gioia, felicità e serenità. Sono quindi riusciti a coronare il sogno di avere una piccolina della quale occuparsi, che avrebbe riempito le loro vite e tutti i vuoti.

Per Federico questo è un periodo di gioia, sia a livello sentimentale che a livello lavorativo. Così ha deciso di svelare i retroscena. Lui e la compagna non hanno avuto la figlia in modo naturale, ma grazie all’inseminazione artificiale.

Hanno dovuto ricorrere a questo metodo a causa della patologia che lo ha colpito. Si tratta di varicocele che per il 20% dei casi può anche comportare sterilità. Questo è ciò che è successo a Federico. L’uomo non ha alcun timore, paura, vergogna, ne parla serenamente. Anzi con una certa stima nei confronti della moglie ci tiene a dire che non lo ha mai lasciato da solo, l’ha accompagnato in un lungo percorso inizialmente difficoltoso e spaventoso. È sempre rimasta al suo fianco.

Federico Fashion Style fortunato ad avere al fianco la sua Letizia

Federico Fashion Style durante l’intervista rilasciata a Chi parla della compagna Letizia che inizialmente, quando si conobbero non faceva la parrucchiera. Poi lo è diventata per stare quanto più possibile insieme e poter godere della loro relazione a pieno.

Insieme hanno fatto tanti sacrifici, anche per avere la piccola Maelle, ma ciò che lo riempie di soddisfazione è voltarsi e vedere che al suo fianco ha due donne che ha sempre sognato. Così il sogno è diventato realtà, ogni desiderio si è avverato. Ciò che spera per lei è che potrà sempre avere ciò di cui ha bisogno, che la vita con lei sia buona. Hanno fatto tanti sacrifici per averla, una vera e propria fatica.

Il messaggio importante a chi ha il suo stesso problema

Il parrucchiere ha poi lanciato un messaggio a chi come lui soffre di questa patologia ed ha affermato che non si tratta certamente di una passeggiata. È tutto molto difficile ma superabile. Si tratta di una questione psicologica.

Ciò che conta realmente è poter avere figli ugualmente, poi che siano stati creati in modo artificiale poco importa. Ciò che è realmente importante è che sia frutto dell’amore e che i figli vengano cresciuti con il massimo del sentimento, con il cuore. Lui è stato operato per il varicocele, non è cambiato nulla ma è importante farlo. Non bisogna vergognarsi.