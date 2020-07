Romina Power vuota il sacco: la sorella Taryn e Al Bano Carrisi aveva una passione in comune [VIDEO]

Romina Power ricorda la compianta sorella Taryn

Romina Power un paio di settimane fa è stata colpita da un gravissimo lutto. Dopo un lungo calvario, Taryn è venuta a mancare a causa della leucemia. Dopo il suo intervento a Domenica In che ha scatenato una serie di polemiche, ora l’ex di Al Bano è tornata a postare su Instagram dei contenuti che la mostrano insieme all’adorata congiunta e all’ex marito.

In poche parole la cantante statunitense ha svelato al suo folto numero di follower della grande passione che accomunava tutti e tre. Da qualche giorno la donna è tornata a far parlare di sé per una frase piena d’amore facendo sospettare i fan che il suo cuore è tornato a battere per qualcuno. Ora invece, la professionista che da mesi vive a Cellino San Marco ha condiviso un ricordo molto toccante e commovente.

Al Bano, Romina e Taryn Power accomunati da una passione, quella per i folk pugliesi

Romina Power non riesce a darsi pace per la prematura scomparsa della sorella Taryn. Quest’ultima era affetta da anni di leucemia, ma ai tempi d’oggi questo tipo di malattia può essere curata. Tuttavia il corpo della donna non ha mai reagito e accettato le terapia e purtroppo il suo epilogo lo conosciamo tutti.

Dopo la scomparsa, l’ex di Al Bano tutti i giorni ricorda la congiunta con delle foto o clip che pubblica sul suo account Instagram. Di recente, ad esempio ha scritto: “Ci piacevano i canti folk pugliesi”. Una didascalia che fa da corredo ad un filmanto in bianco e nero particolare dove mostra le due sorelle in compagnia del Maestro di Cellino San Marco. (Continua dopo il video)

La Power posta una clip commovente su Instagram

Nel filmato in questione si vede Romina Power intonare una canzone insieme alla sorella più piccola Taryn. Al loro fianco c’è anche un giovanissimo Al Bano, che accompagna il canto e suona la chitarra. Una clip molto bella e commovente che è stata apprezzata tantissimo dal pubblico alle loro spalle che ha iniziato a battere le mani.

Ma anche ai follower della statunitense che sotto il contenuto hanno lasciato varie reazioni. In poche parole, Romina, Taryn e il Maestro Carrisi avevano e hanno la stessa passione per la musica, in particolare il folk pugliese. Immagini che hanno rare che mostrano quanto si volevano bene all’epoca.