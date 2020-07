“Sagra della salsiccia…”: Elettra Lamborghini sminuita in pubblico, lei sbotta e non ha per nessuno

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: il singolo ‘La Isla’

Da qualche giorno gli italiani hanno avuto modo di ascoltare la nuova hit dell’estate 2020 cantata dalla coppia inedita composta da Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini. Due professioniste che negli ultimi anni sono state in grado di conquistarsi un posto di rilievo nel panorama musicale italiano. Per tale ragione i fan delle due donne aspettavano con impazienza l’uscita del loro singolo.

Il pezzo in questione si intitola ‘La Isla’, ma a poche ore dalla sua uscita, sui vari social network ma soprattutto su Twitter impazzava l’hashtag con il titolo del brano proprio per lanciare la hit estiva. Un pezzo riuscito visto i risultati. Infatti, sin da subito la canzone è stata apprezzata da gran parte dei fan della Ferreri e della ricca ereditiera.

Il brano ‘La Isla’ criticato da dei blogger

La pagina Twitter di Infomusica ha condiviso le personali pagelle ai nuovi singoli che sono usciti in questa calda estate. Tra questi anche ‘La Isla’, il brano interpretato da Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini. La hit estiva che sembrava potesse essere una bomba e che avrebbe scalato le classifiche, è stata valutata con un’insufficienza (un due) dai blogger.

Ma non è stato il solo a ricevere un voto bassissimo, anche la canzone di Baby K e della fashion blogger cremonese Chiara Ferragni. “Ecco, con Baby K e Elettra Lamborghini è la stessa cosa: “Cosa ci fanno queste nella musica?”. Stessa sensazione di inadeguatezza”, si legge sul noto blog citato prima. (Continua dopo il post)

La reazione di Elettra Lamborghini

La votazione dei blogger non è stata per niente digerita da Elettra Lamborghini, considerata la regina del twerk. Quest’ultima infatti, ha considerato tale critica poco costruttiva, e per questo motivo sui suoi canali social ha sbottato.

Eccole sue parole: “Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si incula nessuno ( scusate il francesismo ) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia”. Al momento nessun commento da parte della collega Giusy Ferreri. Arriverà la replica da parte di coloro che le hanno criticate in pubblico? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.