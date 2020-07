Emma Marrone fa le ore piccole insieme al noto cantante in una villa da sogno [FOTO]

Emma Marrone e la vacanza a Ponza con l’ex leader dei Thegiornalisti

Emma Marrone ha decido si staccare la spina per qualche giorno e scappare dalla caoticità e dal caldo capitolino. Di conseguenza la nuova giudice di X Factor ha raggiunto a Ponza il suo caro amico e collega Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti. Il professionista ultimamente si trova in vacanza con la fidanzata Carolina Sansoni e un gruppo di amici, insieme alla sempre presente Francesca Savini.

Ospite nell’abitazione del cantante, ovvero una villa da sogno che ha un vista a picco sul mare, l’artista salentina ha condivide con tutti coloro che la seguono sui social network delle foto e clip su Instagram. Nello specifico, la 36enne ha mostrato loro i momenti più belli di queste giornate estive, fatte di relax in giardino con vista mozzafiato su un panorama unico.

La cantante salentina con Tommaso Paradiso e altri amici

Attraverso delle Stories che la stessa ha condiviso su Instagram, si vede Emma Mrrone e il gruppo d’amici che alla sera cenano sotto le stelle. Un tavolo pieno di leccornie e accompagnata dalla musica a tutto volume. La cantante salentina danza sulle note di ‘Sapore di sale’, subito dopo lei, Tommaso Paradiso e gli altri hanno intonato poi ‘Senza parole’ di Vasco Rossi.

Infine tutti i presenti si sono scatenati con ‘Semplice’ il celebre brano di Gianni Togni. Vedendo i contenuti postati sul social dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, la sveglia alle dieci. Dopodiché caffè con vista mare e poi di nuovo all’opera per organizzare un’altra giornata meravigliosa in compagnia di amici. (Continua dopo le foto)

