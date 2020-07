Oroscopo 6 luglio 2020: sorprese per i Pesci, nervosismo per Toro e Cancro

La giornata del 6 luglio, secondo l’Oroscopo, sarà un po’ tesa per i Toro e i Cancro. I Bilancia, invece, dovrebbero essere un po’ più calmi, mentre i Pesci saranno spiazzati da una sorpresa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste sentirvi “intrappolati” in una vita che non sentite vostra. Una rabbia repressa, dovuta probabilmente a qualche incomprensione irrisolta, potrebbe riaffiorare e destabilizzare la vostra giornata. Mantenete la calma più che potete e rimandate le decisioni importanti.

Toro. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche scontro o incomprensione. Cercate di mantenere la calma e di non cacciare fuori il Toro che è in voi. Nel lavoro dovete essere più decisi, ma al contempo tolleranti. In amore, invece, ci sono possibili chiarimenti in attivo.

Gemelli. L’estate sarà davvero molto propizia per quanto riguarda il lavoro. Buone opportunità in arrivo, ma dovrete essere in grado di cogliere l’attimo. In amore, invece, c’è qualche turbamento o incomprensione, specie se vivete relazioni che vanno avanti da molti anni. C’è bisogno di una scossa.

Cancro. Oggi andateci piano con le parole. L’Oroscopo del 6 luglio vi denota una giornata un po’ nervosa, pertanto, potreste essere portati a dare risposte di cui potreste pentirvi. Evitate più che potete i conflitti. Anche nel lavoro, se c’è qualcosa che non va, non lamentatevi e rinviate i chiarimenti.

Leone. Ottimi sviluppi in ambito lavorativo. I progetti a cui state lavorando con passione e dedizione vi daranno tante soddisfazioni. Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo impiego, allora fareste bene a darvi da fare perché l’estate nasconde belle novità. In amore dovete fare una scelta.

Vergine. Per tirare un sospiro di sollievo dovete aspettare la fine dell’estate. Nel frattempo, però, la giornata odierna si prospetta alquanto tranquilla. In amore dovete mettere a punto qualche dettaglio e mettere in chiaro il vostro punto di vista in merito a certi argomenti. Nel lavoro c’è un po’ di tensione.

Previsioni 6 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro ci sono novità molto interessanti, ma dovrete valutare con estrema minuzia i pro e i contro. Nei rapporti di coppia, invece, c’è un bel po’ di nervosismo. Se non volete rischiare di compromettere la vostra relazione, allora fareste bene a non essere troppo perentori e critici.

Scorpione. L’Oroscopo del 6 luglio denota una giornata alquanto impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Ad ogni modo, la grinta e la passione che ci mettete riuscirà a farvi portare tutto a termine. In amore, invece, le cose procederanno senza intoppi per le coppie stabili. I single, invece, potrebbero fare conoscenze interessanti.

Sagittario. La vostra preoccupazione principale, al momento, è la sfera economica. Vi state impelagando in investimenti importanti e questo vi rende particolarmente ansiosi. In amore, invece, si va verso un graduale miglioramento, anche se è necessario continuare ad essere cauti.

Capricorno. Oggi avrete la sensazione che tutto va per il verso giusto, sarete in grado di trovare simpatiche anche persone he prima detestavate. Siete imperturbabili e sicuri di voi. Sfruttate questa situazione per farvi strada nel lavoro per mettere a posto anche i piccoli problemini sentimentali.

Acquario. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un forte senso di passione. Le relazioni di coppia ne gioveranno tantissimo, mentre le storie in bilico andranno verso una chiusura. Nel lavoro ci sono novità interessanti e molte cose si metteranno a posto.

Pesci. Il periodo è molto interessante e favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Molto presto potreste trovarvi a vivere una vera e propria favola, fate solo attenzione a non lasciarvi abbindolare dalle chiacchiere. Anche nel lavoro ci sono dei risvolti positivi e delle nuove opportunità in arrivo.