Elena Morali pubblica un video di Luigi Favoloso senza slip: web senza parole (FOTO)

Luigi Favoloso ed Elena Morali continuano a generare molto clamore sui social, proprio nelle ultime ore è divenuto virale un video in cui lui è completamente senza slip. La sua compagna, infatti, ha pubblicato una clip in cui ha inquadrato il giovane così come mamma lo ha fatto.

Nonostante abbia provato ad oscurare un po’ l’immagine, i dettagli sono sembrati inequivocabili. Anche l’influencer Deianira Marzano ha commentato quanto accaduto mostrandosi letteralmente basita dal comportamento della coppia.

Luigi Favoloso senza slip su Instagram

Elena e Luigi si stanno ancora godendo la loro sorta di luna di miele. La coppia, dopo una lunga vacanza a Zanzibar, sta continuando a girare per hotel vivendosi serenamente la loro relazione. Considerando tutto quello che è accaduto nelle recenti ospitate televisive, però, entrambi sono finiti nell’occhio del ciclone, pertanto, il web non aspetta altro che un loro passo falso. Ebbene, sia lui sia lei non esitano a servire su un piatto d’argento i gossip a tutti coloro che li seguono.

Un po’ di ore fa,m sul profilo di Elena Morali è apparso un video davvero clamoroso in cui Luigi Favoloso è senza slip. Il giovane è in piedi davanti a lei, privo di qualsiasi indumento. Lei, per cercare di coprire le parti intime, ha provato a fare uno scarabocchio. Ma dato che l’inquadratura era in movimento, si è visto perfettamente tutto. (Continua dopo la foto)

Web senza parole

L’influencer Deianira Marzano ha condiviso questo scatto sul suo profilo Instagram ed è apparsa sconcertata dal comportamento della coppia. Anche gli utenti dei social non hanno affatto compreso il senso di questa clip. Forse si tratta solo di un’ennesima trovata per genera un po’ di clamore e scoop. Ad ogni modo, dopo la pubblicazione del video di Luigi Favoloso senza slip, nessuno dei due ha proferito parola sulla vicenda.

Entrambi hanno continuato a registrare delle Instagram Stories inerenti la loro vita quotidiana e non hanno esitato a prendere un po’ in giro i fan. Nello specifico, Luigi ha detto che dato che i follower sanno sempre tutto e sono esperti di ogni materia, magari l’avrebbero potuto aiutare anche a trovare qualcuno che noleggiasse barche sul lago d’Iseo. Il sarcasmo presente nelle parole del protagonista, però, non sono state molto gradite dagli utenti di Insatgram, che continuano a rimanere sempre più basiti dalla coppia.