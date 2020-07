Marco Liorni alla guida di uno dei programmi storici di Rai Uno

Marco Liorni ad Affari Tuoi, il conduttore ha accettato una nuova sfida

Marco Liorni celebre conduttore Rai è il nuovo conduttore del Game Show Popolare Affari Tuoi iniziato nel 2003, portato in Italia dopo la nascita della trasmissione olandese Deal or no Deal. La conduzione ai tempi fu di Paolo Bonolis, subito dopo venne sostituito da Pupo, poi da Antonella Clerici, poi da Flavio Insinna ed infine da Max Giusti. Gli orari della trasmissione non saranno più quelli di prima.

Adesso al posto di Affari Tuoi ci sarà I soliti ignoti di Amadeus, mentre in prima serata tornerà il Game Show che vedrà tre appuntamenti settimanali. La novità di quest’anno è che potranno partecipare anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sia della cultura sia del mondo sportivo, sia nel moda.

Marco Liorni i suoi primi passi al GF e adesso…

Marco Liorni è uno dei volti più amati dal pubblico, ha fatto tanta esperienza grazie alla conduzione de La vita in diretta con Cristina Parodi. Ricordiamo che il suo accesso in TV avvenne durante le prime edizioni del Grande Fratello, come inviato fuori dalla casa più spiata d’Italia. Poi ha avuto successo in RAI attraverso il programma del sabato pomeriggio Italia si di cui lui stesso è ideatore e che va in onda dal 2018.

Di fianco a lui Mauro Coruzzi, Platinette, e poi ancora Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo. In questo momento Liorni è impegnato con Reazione a catena, prossimamente cambierà stile e vestirà i panni dei suoi predecessori.

La vita sentimentale e la famiglia, per lui tante soddisfazioni

Per quanto riguarda la vita sentimentale, dal 2014 è sposato con Giovanna Astolfi. Insieme hanno avuto due bambine Viola ed Emma, però lui era già papà di un altro bimbo, Nicolò che è nato dal primo matrimonio con Cristina. La sua adolescenza è stata parecchio difficile, perché è cresciuto nell’eccessivo amore dei genitori, nell’ansia e nelle preoccupazioni che non gli hanno permesso di fare le giuste esperienze. Di conseguenza si è ritrovato grande ma privo di un passato in qualunque ambito

Per una serie di motivi che non sta a spiegare, Marco non ha avuto un bel rapporto con i suoi genitori. Ad un certo punto della sua vita è successo qualcosa che non gli ha permesso di proseguire. Poi dopo la morte del padre nel 2014, ha ricominciato a vedere e sentire la madre, il legame è tornato forse come quello di una volta.