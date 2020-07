Claudia Galanti le ultime rivelazioni sul padre morto

Claudia Galanti, con il padre rapporti erano difficili sin da piccola

Claudia Galanti dopo la morte del padre avvenuta la scorsa settimana ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando di lui e del rapporto che avevano. Non andavano affatto d’accordo, lui la pressava troppo per le aspettative che non avevano niente a che fare con la sua età.

Questo è ciò che ha raccontato ad Adriana Volpe nel suo nuovo programma Ogni mattina. La showgirl ha una vita parecchio difficile, dato che vive eventi tragici e tristissimi ormai da tanto tempo.

Intanto da piccola ha perso la madre alla quale era tanto legata, poi ha perso la figlia Indila nata dal matrimonio con il suo ex marito Arnaud Mimran. Adesso invece ha perso il padre, anche se non sappiamo quali sono state le cause del decesso. Il problema più che altro è stato che tutto è avvenuto improvvisamente proprio quando i due erano riusciti a vedersi e ad allentare le tensioni. I rapporti erano tesi ormai da tantissimo tempo, era felice di aver ricominciato da zero con il papà, ma il destino le aveva riservato qualcosa di molto triste.

Claudia Galanti, mamma, moglie, sorella a 17 anni

Claudia Galanti ha raccontato cosa l’avesse portata a stare lontana dal padre. Intanto il primo motivo ha a che fare con il carattere dell’uomo che non è mai stato in grado di gestire situazioni forti e problematiche. Quindi è stata lei a caricarsi il peso di tutta la famiglia quando aveva soltanto 17 anni, mentre i fratelli erano più piccoli di 10 anni. Quando la madre è morta, lei ha fatto da sorella, da madre, quasi da moglie.

Era lei a preoccuparsi della casa e della situazione economica, mentre il padre non riusciva ad andare dietro a tutto ciò che lo circondava e che sembrava essere più grande di lui. Ecco perché ad un certo punto della loro vita si sono definitivamente allontanati. Claudia l’ha visto l’ultima volta qualche anno fa quando è venuta a mancare la figlia.

Nessun funerale per ricordare il papà

A causa della morte in periodo di coronavirus non ci sarà nessun funerale in suo ricordo, quindi non avrà proprio la possibilità di salutarlo per l’ultima volta. Poi Claudia ha anche parlato della scomparsa della figlia, un avvenimento che l’ha lasciata praticamente senza parole.

Sono stati i periodi peggiori, in casa però la ricordano sempre, ricordano i suoi primi passi, ricordano quando gattonava. Insomma ricordano tutto di lei, una vita strappata proprio all’inizio a causa di un batterio nel sangue.