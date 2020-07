Samuel Peron ballerino di “Ballando con le stelle” stavano per lasciarsi e invece… la novità

Samuel Peron superata la crisi si pensa ad andare avanti

Samuel Peron a breve sposerà la sua compagna Tania Bambaci, lo ha dichiarato proprio lui al settimanale Di più aggiungendo che la data delle nozze sarà scelta per il 2021. si spera che per allora tutto ritorni alla normalità.

Per vivere il giorno più importante della loro vita e nella serenità, come ognuno spera di fare. Soprattutto per loro il matrimonio è qualcosa di realmente importante e sentito visto che sono stati vicini alla rottura.

Chi segue il gossip sa di certo che i due hanno avuto non pochi problemi fino a qualche mese fa. Hanno attraversato un periodo di crisi dopo 7 anni di relazione, tutto inaspettati perché sembravano andare abbastanza d’accordo. Il rischio di allontanarsi è stato elevato anche perché le liti si moltiplicavano sempre di più. Lei gli rimproverava di non darle più le attenzioni di un tempo, poi improvvisamente si sono ritrovati.

Samuel Peron: la paura di perdersi li ha fatti ritrovare

Samuel Peron ha raccontato che le liti erano troppe per poter pensare di potersi sposare anche se fino a qualche tempo erano entrambi a volerlo. Addirittura stavano quasi per lasciarsi, poi si sono resi conto di tenere l’uno all’altra in modo eccessivo, quindi pur di non perdersi hanno fatto di tutto per chiarire. Adesso si amano più di prima, è come se avessero costruito un rapporto del tutto nuovo. È come se si fossero riconosciuti, corteggiati ptoprio come la prima volta. Insomma tutto nuovo rispetto a prima.

Tania Bambaci, chi è la compagna del ballerino?

Ma chi è Tania Bambaci? Ha 29 anni, è nata a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. È conosciuta al mondo della TV perché ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia nel 2011. Poi ha iniziato a lavorare come modella, piano piano è diventata attrice e ha fatto parte di tanti cortometraggi e progetti TV. Uno dei film nei quali possiamo ricordarla è Squadra Antimafia Il ritorno del Boss. Poi anche in questo nostro amore 80, il cacciatore e Commissario Maltese.

Adesso cge i due sono ritornati sereni tra un impegno lavorativo e l’altro penseranno ad organizzare il matrimonio. La coppia è stata al centro del gossip per diverso tempo, i paparazzi hanno cercato di capire qualcosa non appena la crisi è venuta fuori. Adesso che ci sono state le rivelazioni più interessanti aumenta la curiosità per conoscere ogni dettaglio delle nozze. Il loro matrimonio sarà molto probabilmente in grande stile, perché la donna ha eleganza da vendere e non deluderà.