Marco Liorni, scacco matto in Rai: il conduttore ‘ruba’ un programma Flavio Insinna, il rumor

Su Rai Uno torna Affari Tuoi

Per la gioia dei telespettatori di Rai Uno molto presto tornerà Affari Tuoi, il gioco dei pacchi per intenderci. Il popolare game show creato nel 2003 è stato portato al successo da Paolo Bonolis che all’epoca mise in grosse difficoltà la corazzata Striscia la Notizia. Una mossa che non piacque ad Antonio Ricci al punto che tra le parti si accese uno scontro a distanza. Col tempo si sono susseguiti altri conduttori come: Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Max Giusti.

A differenza del passato, stavolta il programma prodotto dalla Endemol non andrà in onda nella fascia dell’access prime time, occupata da anni dai Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus, bensì in prime time. Secondo quanto scritto sul portale BlogoTv, il format verrà suddiviso in tre appuntamenti settimanali e tra i concorrenti ci saranno anche personaggi del mondo dello spettacolo, sport e altro. Ma la novità sta nella conduzione, pare che sarà affidato a Marco Liorni.

Marco Liorni prende il posto di Flavio Insinna

Dopo anni nelle mani di Flavio Insinna che, a causa del suo comportamento scorretto proprio ad Affari Tuoi, la nuova edizione dovrebbe essere affidata al conduttore romano. Quest’ultimo sta vivendo un momento d’oro uin Rai visto che in pochissimo tempo ha presentato vari format sulla prima rete.

Ricordiamo infatti, che per il secondo anno consecutivo è alla guida del game show preserale Reazione a Catena. In più, oltre all’appuntamento del sabato pomeriggio con Italia Sì, per un mese ha presentato anche la versione giornaliera con i quattro saggi: Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi (Platinette).

La vita privata di Marco Liorni

Anche dal punto di vista sentimentale Marco Liorni di certo non si può lamentare. Il conduttore romano che per anni è stato l’inviato del Grande Fratello, è felicemente sposato da sei anni con Giovanna Astolfi. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine: Emma e Viola.

Ma il professionista capitolino è reduce da un altro matrimonio finito male. Anni fa, quando era ancora molto giovane era convolato a nozze con Cristina, da cui ha avuto il suo primogenito Nicolò. Come lui stesso ha sempre dichiarato, Liorni ha avuto un’adolescenza abbastanza complicata a causa delle eccessive ansie del padre e della madre.