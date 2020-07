Caterina Balivo paura in vacanza, il marito Guido Maria Brera urla: “Dov’è il serpente?”

Caterina Balivo in vacanza con la sua famiglia

Archiviata la conduzione di Vieni da me che non ternerà più a settembre, Caterina Balivo è ufficialmente in vacanza. Vista la pandemia da Covid-19 ancora in atto, la professionista napoletana e la sua famiglia hanno deciso di passare dei giorni di relax in Italia. Ad annunciarlo era stata la stessa 40enne attraverso Instagram incoraggiando tutti coloro che lavorano nel settore turistico del nostro Paese.

Al momento la donna insieme al marito Guidi Maria Alberto e i figlio Guido Alberto e Cora si trovano in una località balneare della Toscana. I quattro però, ad un tratto sono stati raggiunti da un ospite indesiderato o almeno quello che ha fatto credere il loro primogenito. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Paura per la Balivo: c’è un serpente nel giardino?

Qualche ora fa Caterina Balivo e la sua famiglia hanno dovuto rinunciare a fare il bagno a causa di un improvviso temprale estivo che ha colpito quella zona della Toscana. A documentare il tutto ci ha pensato la stessa conduttrice napoletana attraverso delle Stories su Instagram dove mostra ai follower una forte grandinata.

A quel punto la professionista e il marito hanno chiamato il figlio Guido Alberto a correre sotto la tettoia per ripararsi dalla pioggia. Ma il ragazzino che si trovava nel giardino dell’abitazione ha iniziato a guardare dicendo di aver visto un serpente. Parole che hanno immediatamente allarmato i genitori, in particolare il padre che ha esclamato: “Dov’è il serpente?”. (Continua dopo il video)

Guido Alberto avrebbe visto un serpente

Tutta la scena è stata documentata da Caterina Balivo che subito dopo ha postato sul suo account Instagram. Il marito Guido Maria Brera ha domandato al primogenito in quale punto era nascosto il serpente. Ma ad un certo punto il video realizzato dall’ex conduttrice di Vieni da me si è interrotta bruscamente. Per quale ragione?

Ovviamente i follower della 40enne partenopea hanno iniziato a chiedere alla loro beniamina cosa sia accaduto dopo il brutto spavento. In attesa di scoprirlo vi ricordiamo che la professionista potrebbe dire addio alla Rai e passare alla concorrenza. Pare che La7 e Sky fanno a gara per contendersela e affidarle un format. Sarà vero oppure rimarrà nella tv di Stato?