Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati in segreto? Il dettaglio non lascia nessun dubbio

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati in gran segreto?

Da ore sul web gira voce che Gigi Buffon e la sua compagna Ilaria D’Amico sarebbero convolati a nozze in gran segreto. E’ questo il dubbio che i fan della coppia hanno iniziato a nutrire dopo le recenti dichiarazioni del portiere della Juventus. Tutto è accaduto giorni fa, ovvero quando lo sportivo ha realizzato una diretta su Instagram nella quale i follower hanno chiesto al giocatore bianconero ciò che lo rende felice nella vita.

Ovviamente l’ex della Seredova ha menzionato Ilaria D’Amico con la quale forma una coppia da diversi anni. Menzionando la giornalista di Sky, a Gigi gli è scappato: “Mia moglie”. Un particolare che di certo non è passato inosservato a tutti coloro che lo seguono sul noto social network e che ha fatto sospettare loro di un matrimonio di nascosto.

Il portiere juventino si lascia scappare una strana affermazione

Realizzando una diretta Instagram per rispondere a delle domande dei follower, Gigi Buffon ha rivelato: “Le cose che mi fanno stare bene sono tre”. E proprio durante la lunga chiacchierata social ha fatto insospettire il suo folto numero di seguaci su un possibile matrimonio in gran segreto con la compagna Ilaria D’Amico.

“Avere un rapporto con mia moglie e la mia famiglia; fare bene il mio lavoro e sono felice quando imparo qualcosa. È come se annaffiassi una piantina che cresce, lo sento dentro. Si deve cercare di stare bene senza fare del male agli altri”, ha asserito l’ex portiere della Nazionale italiana di calcio. Solo un lapsus o davvero i due sono marito e moglie?

Le dichiarazioni di Gigi Buffon sul suo futuro professionale

Durante la medesima diretta Instagram, oltre a parlare a lungo del suo rapporto con Ilaria D’Amico e con la sua famiglia, il grande Gigi Buffon ha speso delle parole sul suo futuro lavorativo. Appena appenderà le scarpe al chiodo, lo sportivo bianconero ha già in mente dei piani ben precisi da sviluppare.

“Quando smetterò mi prenderò un anno sabbatico, ma di formazione in cui potrò dedicarmi a me stesso insieme alla famiglia. E voglio finire l’ultimo anno di quinta, considerato come i miei genitori mi stiano rompendo le scatole da trent’anni”, ha affermato il portiere della Juventus che, dopo la breve esperienza a Parigi è tornato a Torino.