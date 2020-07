Terrance Miguel Hay, “Padre Natura di Ciao Darwin 7” sempre informa come allora (FOTO)

Terrance Miguel Hay, la passione per la foto, i viaggi ed il fitness

Terrance Miguel Hay, lo conosciamo come padre natura di Ciao Darwin 7, 30 anni, ma nemmeno li dimostra. Il protagonista di Ciao Darwin è un famoso modello ed Instagramer, che si esibisce con nonchalance mettendo in mostra il suo fisico scultoreo per il quale il pubblico femminile va matto. Su Instagram si vede che ha un grandioso amore per i viaggi, per la fotografia ed ovviamente anche per il fitness.

Lo si capisce dal fisico che si ritrova, dai video e dalle foto in cui è spesso impegnato a svolgere esercizi fisici abbastanza duri e difficile. Il pubblico femminile lo segue scrivendo ogni continui complimenti e dimostrando di avere tanta stima nei suoi confronti. La stima deriva dal fatto che considera lo sport e l’attività fisica come qualcosa di irrinunciabile e che deve fare parte di tutte le giornate. I risultati infatti si vedono subito.

Terrance Miguel Hay attivo sui social spiega che..

Terrance Miguel Hay ritornerà molto probabilmente più avanti nelle puntate a seguire di Ciao Darwin 7, ma non solo. Un volto ed un fisico tanto interessanti non possono essere dimenticati o tralasciati. Nè la trasmissione nè qualunque altro programma può fare a meno di tanta bellezza. Un uomo che sfoggia questo fisico che ha rubato non soltanto i cuori dei telespettatori ma anche gli ascolti ad altri programmi del sabato sera non va lasciato andare.

Il ragazzo sui social è tanto attivo, scrive e risponde a tutti coloro che gli lasciano commenti. Risponde a qualunque domanda, fa dirette e tanto altro. Insomma in qualche modo si è fatto conoscere ed amare da tutti. Lo capiamo anche grazie all’ultimo scatto che viene accompagnato da una didascalia interessante per coloro che vorrebbero sapere qualcosa in più. L’unica cosa che gli è mancata davvero tanto in quarantena è stato il mare, unico luogo per il quale va matto. Gli piace tanto perchè può essere se stesso, libero.

Il modello è fidanzato o ha il cuore libero?

Il suo cuore è libero? Questa è la domanda che si pongono i più, soprattutto le donne sui social. La risposta, a malincuore, è no. Ogni dubbio è andato a scemare piano piano perchè è stato proprio lui a rendere qualsiasi aspetto ben chiaro. Non è libero perchè è fidanzato già da parecchio tempo con la sua dolce metà che si chiama Caroline Brophy.

Un altro amore, oltre che quello per il fitness è l’amore nei confronti del suo cane. Pubblica spesso le foto che lo ritraggono insieme a didascalie semplici e carine. Lotta contro l’abbandono dei cani e li ama con tutto se stesso. Insomma una persona molto interessante.