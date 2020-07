Charli D’Amelio minacce di stupro, Johnson è stata bannata da TikTok (FOTO)

Charli D’Amelio minacciata da Brittany Lovely Beach account sospeso ma non si sa per quanto tempo

Charli D’Amelio, la conosciamo per i video simpatici che pubblica su Tik Tok, tutto il mondo sa di lei, è nata così all’improvviso. Si tratta di una ragazza molto tranquilla, alla mano, semplice, infatti tutti gli adolescenti la amano, la seguono e la imitano. Purtroppo forse per il suo modo di essere, è spesso vittima di minacce, come in questo caso. Brittany Lovely Beach avrebbe minacciato Charlie attraverso un video e poi a causa del suo comportamento sarebbe stata bannata dalla piattaforma.

La ragazza aveva pubblicato un video in cui informava i suoi follower di aver chiesto a qualcuno di violentarla. Poi rivolgendosi direttamente ai follower di Charlie chiedeva di rivelarle dove si trovasse per andare a colpo sicuro, senza perdere tempo, prenderla e fare di lei ciò che avrebbero voluto. (Continua dopo la foto)

Charli D’Amelio difesa dai follower a spada tratta

Charli D’Amelio è amata dai suoi follower che sono subito andati a difenderla scatenando una vera e propria rivolta. Tutti hanno scritto di essere disgustati dal comportamento di Brittany Lovely Beach, hanno quindi segnalato il suo video e sono riusciti attraverso diverse petizioni a boicottarla. Subito dopo la ragazza è stata avvisata attraverso un messaggio di Tik Tok che il suo account è stato bannato per violazione delle linee guida della community.

Per lei però non è la prima volta, perché a quanto pare in altri casi aveva già nominato Charli D’Amelio per accusarla e minacciarla, anche durante una diretta su Instagram. In una di queste ultime le aveva chiesto di dormire con un amico, si riferiva ad un sexy toys. In un’altra situazione l’aveva invece accusata di essere egoista e menefreghista.

Secondo Brittany i follower di Charlie sono dei bulli

Secondo quando affermato da Brittany, Charlie starebbe a guardare i suoi follower mentre bullizzano i follower di altri influencer senza dir nulla. Quindi di conseguenza i fan di Charlie sarebbero dei bulli senza regole, violenti, da tenere sotto controllo.

Anche in questo caso i fan della ragazza avevano creato un vero e proprio delirio. Tra le due la guerra rimane aperta, anzi adesso forse sta diventando qualcosa di più grave ed importante, la situazione sta sfuggendo di mano. Tutto questo è alquanto preoccupante soprattutto se consideriamo che Lovely Peach ha pochi follower su Tik meno, meno di un milione eppure è riuscita ad arrivare a scatenare un vero e proprio delirio.