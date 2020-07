Laura Chiatti arriva un messaggio proprio nel giorno del suo anniversario con Marco Bocci, “Io guardo avanti” Cosa succede?

Nel giorno dell’anniversario con Marco Bocci la moglie Laura Chiatti fa una dedica in cui rivela tutto l’amore che li unisce

L’amore fra Laura Chiatti e Marco Bocci è stato un fiume in piena e lo è ancora oggi. Come capita a pochi, loro hanno saputo riconoscere il vero amore e non c’è stato bisogno di attendere. Per Laura e Marco è bastato guardarsi negli occhi e scoprire che l’uno era pazzo dell’altro.

La coppia si è praticamente sposata subito dopo essersi conosciuta e hanno sorpreso tutti. Molti non avrebbero scommesso sulla loro unione, ma invece, a distanza di anni, si amano come e più di prima. Come conferma i due, oggi sono più innamorati che mai e la conferma che sono molto uniti la danno loro stessi. Marco e Laura si sono conosciuti sei anni fa. Era il 2014 e hanno iniziato una relazione.

Laura Chiatti fa una dedica al marito Marco Bocci

La loro storia d’amore procedeva a gonfie vele, tanto che hanno accelerato i tempi e sono convolati a nozze. Laura Chiatti è anche diventata mamma subito, non ha dovuto attendere e la gioia del primo figlio li ha uniti ancora di più. Ad oggi Marco e Laura festeggiano il sesto anniversario di matrimonio e Marco fa una dedica rock alla moglie.

Marco ha detto che le mosse più azzeccate sono le più folli ma anche le più vere le più belle. Non si è fatta attendere la risposta della Chiatti, che ha augurato al marito un buon anniversario. In uno scatto dove lui guarda lei Laura guarda avanti e insieme volgono lo sguardo nella stessa direzione.

Forte l’intesa e la complicità della coppia

Come sempre ka coppia ha mostrato di essere unita e complice. La loro intesa è straordinaria e proseguono nel loro viaggio alla grande. L’attrice presto compirà 38 anni. Laura fa infatti il compleanno il 15 luglio. Marco e Laura hanno due bellissimi bambini, Enea, che ha 5 anni e Pablo che ne ha 4.

La coppia ha scelto di stabilirsi a pochi chilometri da Marsciano, nel paese d’origine di Marco. Ha invece scelto di sposarsi nell’abbazia di San Pietro a Perugia il 5 luglio 2014. Il banchetto invece si è tenuto alla Cantina Carapace di Bevagna. La dedica mostra come ancora oggi fra i due la passione e l’amore sia uguale a prima, anzi forse ancora più intenso.