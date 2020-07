Oscar Branzani e Eleonora Rocchini “Qualcosa non torna” i fan sollevano dubbi (FOTO)

Quella fra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sembra una storia infinita, i due di nuovo insieme ma i fan non sembrano convinti

Sembra proprio non avere fine la storia tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Al momento, dopo tante disavventure, i due pare siano di nuovo insieme. A dimostrarlo sono gli scatti postati sui social, e pare che i due stiano trascorrendo insieme un periodo di serenità. Dopo tanti tira e molla questa sarà finalmente la volta definitiva?

Non è dato saperlo con certezza, anche perché spesso ci sono delle cose contrastanti. Infatti, qualche giorno fa prima sembrava che fossero tornati insieme, poi hanno fatto sorgere dei dubbi alcune parole pronunciate dall’ex corteggiatrice. La Rocchini ha detto infatti di non essere fidanzata, ma se anche lo fosse non lo direbbe. L’ex corteggiatrice ha detto queste parole su Instagram, come a dire agli utenti di farsi i fatti loro. (Continua dopo la foto)

Oscar Branzani e la Rocchini insieme?

Non è dunque chiaro se Eleonora ha avuto un riavvicinamento con Oscar. E allora? In realtà, i due sembra si stiano frequentando di nuovo dopo la rottura di alcuni mesi fa. Allora hanno sollevato un gran polverone e hanno parlare tutti per quanto era successo. Invece, alcune ore fa i due si sono fotografati a Capri, ma separati come ha scritto Gossip.it.

Sarà una coincidenza? Pare proprio di no, e il fatto che entrambi siano andati al largo negli stessi luoghi fa invece pensare che in realtà erano insieme. Branzani e Rocchini secondo Gossi.it erano dunque nella stessa barca, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di far vedere lo stesso mare.

La coppia preferisce non dare nell’occhio

Un altro fatto strano, che ha insospettito i fan, è che Eleonora ha messo in chiaro di non essere fidanzata. E’ invece probabile che Eleonora si sia messa d’accordo con Oscar e ha scelto di non rivelare nulla per paura delle reazioni. Infatti, quando si sono lasciati l’ultima volta hanno fatto scalpore e non vogliono che si ripeta.

E’ dunque molto probabile che Oscar ed Eleonora stiano cercando di darsi una nuova chance, ma al momento vogliono tenere tutto top secret. La coppia non vuole dare nell’occhio e vuole magari fare le cose con calma e senza caos. I due sembra che si siano lasciati alle spalle le incomprensioni nate nella loro storia e adesso pare siano davvero ripartiti, ma senza riflettori addosso.