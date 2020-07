Martina Colombari bella come non mai, fisico perfetto (FOTO)

Fa impazzire i fan la bellissima Martina Colombari, la showgirl è davvero atomica con il suo fisico scolpito ed è pioggia di complimenti

Sempre splendida e affascinante, Martina Colombari si gode finalmente il relax delle vacanze. Anche lei come tante altre vip sta cercando di prendersi una pausa e di regalarsi delle ore di relax assoluto. L’ex Miss Italia è bellissima e ha un fisico mozzafiato, scolpito e perfetto, che non passa inosservato.

Sexy ed estremamente femminile, batte tutte per classe ed eleganza, che possiede innate. A completare il tutto è anche lo sguardo profondo e intenso, che cattura l’attenzione. Martina nel suo costume intero che esalta il suo corpo si mostra in un momento di meditazione. Appassionata di sport è evidente, ama anche il benessere e non perde di praticare attività che possa gratificare anche lo spirito.

Martina Colombari fa esercizi di meditazione

Sulla sabbia ecco che si siede a gambe incrociate e guarda con fermezza verso l’orizzonte. In questa posa magica la Colombari conquista i suoi follower senza bisogno di mostrarsi senza veli. Come sempre dimostra di avere intelletto e buon gusto, e fa capire che trovare il corretto equilibrio tra corpo e mente è molto importante. Ma poiché c’è anche un fisico pazzesco, ovviamente i fan guardano anche quello!

La Colombari ha condiviso le foto in spiaggia, ma a differenza di altre sceglie qualcosa di naturale e semplice. Tuttavia, la posa fa apparire Martina molto sensuale e non passano inosservate le sue gambe toniche e il décolleté che lascia immaginare tutto. Il costume intero valorizza il suo fisico, perfetto e scolpito.

La Colombari sexy e molto sensuale nello scatto

Nella didascalia che Martina Colombari scrive per accompagnare lo scatto descrive tutti i desideri che vuole realizzare durante questa estate. E lo fa con le parole della canzone di Giuni Russo, Un’estate al mare, come per dire che ha voglia di rilassarsi. La sua bellezza è inequivocabile e non si fanno attendere i complimenti dei fan che arrivano a pioggia. Alcuni le dicono che è bellissima, che è sempre giovane, che è meravigliosa, e molto altro.

Una parola fra tutte colpisce, qualcuno la definisce atomica, termine che esprime chiaramente come Martina sia pazzesca. Qualcuno vorrebbe che la Colombari tornasse nella serie televisiva I Cesaroni, serie che girò con grande successo. Segno che la Colombari non è stata dimenticata, e oltre che per la bellezza è stata apprezzata la sua bravura.