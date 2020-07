“Ma non ti vergogni sempre con quella lingua?”: Jasmine Carrisi, acceso battibecco su IG [FOTO]

Jasmine Carrisi e il successo col brano ‘Ego’

Da qualche settimana Jasmine Carrisi è al centro dell’attenzione mediatica. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha appena fatto il debutto nel mondo della musica grazie al brano scritto da lei stessa che si intitola ‘Ego’. Il genere del brano è totalmente differente da quello del padre. Il brano è stata lanciata da sua madre attraverso Instagram dove invitava a scaricare la canzone su Spotify e altre piattaforme digitali.

Il pezzo in questione è composto da un testo rap, accompagnato da note e da un ritmo abbastanza orecchiabili. In poche parole, la 19enne ha tutte le carte in regola per ottenere un grande successo. Tuttavia di recente è accaduto qualcosa che ha fatto arrabbiare la sorella maggiore di Bido. Cosa è accaduto stavolta? C’entrano i soliti leoni da tastiera?

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso posta una foto sensuale su Instagram

Qualche giorno fa sul suo profilo Instagram Jasmine Carrisi ha condiviso uno scatto, dove, per l’ennesima volta, ha messo in bella mostra il suo fascino e sensualità. Iniziativa che ha letteralmente lasciato senza parole il suo folto numero di follower.

Un affetto che si è tradotto in oltre mille likes e tantissime reazioni con apprezzamenti e complimenti per il suo singolo ‘Ego’. Tuttavia il commento di un utente web ha rovinato l’atmosfera gioiosa che di era creata sotto. Il contenuto in questione. Un hater che ha aspramente criticato la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. (Continua dopo il post)

Un detrattore critica Jasmine, la replica della Carrisi

Come spesso accade, anche stavolta c’è chi non ha perso occasione per muovere delle osservazioni negativa nei confronti di Jasmine Carrisi. “Ma stai sempre a lingua aperta“, ha scritto un leone da tastiera sotto la foto condivisa dalla 19enne. Ma quest’ultima non è rimasta a guardare e la replica è da manuale: “Forse intendi lingua in fuori… comunque la risposta è sì”. Affermazione, quella della primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso che di certo non nasconde anche un filo d’ironia.

La ragazza, che sembra aver trovato anche l’amore al fianco di un coetaneo, continua a dimostrare molta personalità e carattere. In poche parole, ha tutte le carte apposto per conquistarsi u a ferra nel mondo della musica e dello spettacolo. Il suo brano diventerà una hit dell’estate 2020 che è da poco iniziata? Staremo a vedere.