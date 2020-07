Giovanna Abate criptica su Instagram: “L’importante è che lui è tornato…” (FOTO)

Giovanna Abate continua ad essere molto criptica su Instagram in merito al suo rapporto con Sammy Hassan. I due sembrano non stare più insieme, eppure, non sono mai pervenute dichiarazioni ufficiali ed esplicite, anzi.

Sui social stanno cominciando a comparire una serie di post molto strani che sembrano quasi fare delle allusioni ad un ipotetico ritorno di fiamma. L’ultimo segnale è pervenuto proprio dall’account dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Le strane frasi di Giovanna Abate su Instagram

Questa mattina, Giovanna Abate ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha pronunciato delle frasi parecchio ambigue. Nello specifico, si è inquadrata in prima persona mentre si trovava all’interno di una splendida piscina. In questi giorni si sta godendo delle giornate di relax in compagnia delle sue amiche. Ad ogni modo, ad un certo punto, poi, ha fatto un discorso molto filosofico. Nel dettaglio ha spiegato che non fosse importante quanto sia durata la tempesta, quanti fulmini siano caduti e quanta pioggia sia piovuta, l’importante è che “lui” sia tornato.

I fan hanno immediatamente creduto che si stesse riferendo a Sammy Hassan, mentre invece, la protagonista del post ha inquadrato il sole. Il. suo riferimento, dunque, è andato alla bella giornata che, finalmente, è uscita dopo giorni di maltempo. Il suo atteggiamento, però, è stato molto criticato dagli utenti dei social, specie dall’influencer Deianira Marzano. (Continua dopo la foto)

Le critiche del web

La Terribile, infatti, ha criticato Giovanna Abate per voler a tutti i costi fomentare un gossip su Instagram che, in realtà, potrebbe essere chiarito con pochissime parole. Entrambi i protagonisti di questi rumors potrebbero dare maggiore importanza ai fan spiegando loro cosa stia succedendo. Le numerose fan page che seguono i due ragazzi con passione e dedizione stanno cominciando a spazientirsi e a mostrare segnali di insofferenza.

Per avere la loro versione dei fatti, però, pare si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo. In una recente intervista, Giovanna ha dichiarato di non essere pronta a spiegare in che rapporto sia realmente con Sammy. Non appena sarà sicura della situazione, non esiterà a spiegare a tutti la verità. Al momento, anche lui non ha la minima intenzione di toccare l’argomento sul web. Le sue IG Stories sono tutte incentrate alla sua vita da casalingo disperato e da padre a tempo pieno di un bambino piccolo.