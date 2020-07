“Come sorelle”: avete mai visto la figlia di Mari Grazia Cucinotta? La 19enne Giulia le somiglia molto [FOTO]

Maria Grazia Cucinotta lontana dai riflettori

Sono trascorsi alcuni anni da quando Maria Grazia Cucinotta ha fatto parte come attrice in una pellicola cinematografica. Negli ultimi tempi la professionista siciliana si è specializzata di più come produttrice. Nonostante l’assenza dal grande e piccolo schermo, la protagonista de Il Postino di Massimo Troisi è super attiva sui suoi canali social.

Di recente la donna ha condiviso uno scatto su Instagram in compagnia della figlia 19enne Giulia Violati. Ovviamente i follower hanno notato sin da subito un’incredibile somiglianza tra le due congiunte.

Chi è Giulia Violati?

La figlia di Maria Grazia Cucinotta è una ragazza abbastanza riservata e, almeno per il momento preferisce mantenere il suo account Instagram in modalità privata. Una decisione, quella della 19enne che va controcorrente a quelle delle sue coetanee che fanno a gara per lo scatto più bello e con più likes. La bella Giulia Violati è venuta al mondo il 10 settembre del 2001, il giorno prima dello spaventoso attentato alle Torri Gemelke di New York e il Pentagono in Virginia.

Nonostante sia ancora molto giovane, l’erede della Cucinotta promette già di avere una splendida carriera. Qualche tempo fa la ragazza ha preso parte ad un cortometraggio sul bullismo recitando al fianco della madre. In quell’occasione Giulia si era calata perfettamente nella parte, considerando che lei stessa alla tenera età di sei anni è stata vittima di bullismo. (Continua dopo la foto)

Maria Grazia Cucinotta e le parole sulla figlia Giulia

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta aveva detto: “Pur essendo partita da lei l’idea di Teen, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie”. In quell’occasione la produttrice disse anche che non è per niente facile avere una madre ingombrante come lei, che viene riconosciuta e fermata in qualsiasi luogo.

Lei è il marito hanno cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei è se stessa, con uno spazio privato che non deve essere invaso da lei e che la sua fama non deve farle ombra. La 19enne Giulia è una grande appassionata di moda e ama molto esibire vestiti firmati dai grandi brand. Ovviamente la mamma è sempre pronta a supportarla ed accompagnarla ad eventi di moda. Le due oltre ad essere belle si somigliano tanto al punto di sembrare sorelle.