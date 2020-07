Paolo Bonolis, Flavio Montrucchio svela: “Lo stimo perché è eclettico”

Non è un segreto che Paolo Bonolis sia uno dei migliori conduttori della tv italiana. Professionista brillante ed eclettico, l’uomo di spettacolo vanta un curriculum vitae di tutto rispetto: da Bim Bum Bam, Bonolis è finito a condurre innumerevoli programmi variegati, come Tira e Molla, il Senso della vita (uno degli show più “profondi” su cui è stato al timone), Ciao Darwin (dove analizza comicamente le diverse caratteristiche umane) e Avanti un altro.

Ecco, proprio il fortunato quiz show condotto con l’aiuto dell’inseparabile Luca Laurenti è, come afferma il portale La Nostra TV, un ribaltamento della “concezione ingessata” del classico quiz televisivo, come quello spesso propostoci da Mamma Rai.

Paolo Bonolis: l’ammirazione di Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio, dopo la sua esperienza al Grande fratello diversi anni fa, ha deciso di passare alla conduzione televisiva. Sicuramente uno dei suoi punti di riferimento è proprio Paolo Bonolis. Intervistato al settimanale InTv, il marito di Alessia Mancini ha dichiarato di stimare molto l’invidiabile conduttore 59enne, in quanto “eclettico” e “completo”. Flavio ha aggiunto che sarebbe per lui soddisfacente se riuscisse a fare anche solo un pezzo del percorso dell’attuale conduttore di Avanti un altro.

Flavio Montrucchio: “Non amo sbagliare”

Flavio Montrucchio è uno dei volti principali di Real Time e spera che possa percorrere professionalmente una strada molto simile a quella di Paolo Bonolis, conduttore decennale tra Rai e Mediaset. Flavio ha dichiarato che dopo i 40 anni “si presta maggiore attenzione ai dettagli”. Il conduttore di Bake Off Italia – All Stars Battle ha precisato che gli da fastidio sbagliare.

In passato di errori ne ha fatti ed ora ne sta facendo tesoro. Montrucchio è al timone dello spin-off Bake Off Italia – Dolci in forno da inizio 2020. Il 45enne conduce, inoltre, Primo appuntamento. Lo show consiste nel far incontrare delle persone al buio, con la speranza che nasca qualche amore.

Il rapporto tra Flavio e sua moglie Alessia

Flavio Montrucchio ha confidato che lui e sua moglie, Alessia Mancini (ricordata per essere stata la spalla di Gerry Scotti in Passaparola) resistono, mandando avanti la loro relazione matrimoniale. Montrucchio ha spiegato che lui e la consorte condividono un sentimento molto forte.

I due, dopo 17 anni dalle nozze, stanno ancora bene insieme e vivono la “normalita”. Come ipotizza La Nostra TV, Flavio non accetterebbe mai, forse, una partecipazione a Temptation Island, in quanto lei e Alessia non hanno nulla da dimostrare non avendo il bisogno di mettere alla prova la loro solidità coniugale sull’isola delle tentazioni.