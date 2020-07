Pace fatta tra Belen e Nina Moric: le due fotografate tra baci e abbracci a Capri

Le due showgirl sono state immortalate mentre, tra baci e abbracci, si sono ritrovate nel più famoso locale della piccola isola napoletana. Tra le due sembra essere tornato il sereno: Nina Moric, infatti, l’aveva anche portate in tribunale con delle accuse gravissime, tirando persino in ballo suo figlio. C’entra forse la grave situazione che Belen sta attraversando con il suo ex Stefano De Martino?

Pace fatta tra le ex di Fabrizio Corona

Le foto non mentono: Belen Rodriguez e Nina Moric sono di nuovo amiche. O quantomeno, le due, si sono messe alle spalle la lite trascinatasi sino in aula. Era il 2018, infatti, quando Nina Moric venne condannata per le frasi pronunciate nel 2015 durante una puntata de La Zanzara. Ospite di Giuseppe Cruciani, la Moric disse che Belen somigliava a un viados, e l’accusò inoltre di girare nuda per casa davanti al figlio allora quattordicenne.

Belen – in quegli anni – viveva una chiacchieratissima relazione con Fabrizio Corona, che era anche il padre del figlio della Moric. Quando il ragazzo andava a trovare il padre, secondo la Moric, Belen dava spettacolo in casa. L’ex modella croata venne condannata a versare 2 mila euro di risarcimento e al pagamento di una multa di 600 euro per le sue parole.

Belen a Capri insieme alla sua nuova fiamma

La showgirl argentina sta certamente vivendo un momento particolare: sono sempre più insistenti le voci che sostengono che abbia lasciato Stefano De Martino a causa di un suo tradimento. Scappatella, che l’ex ballerino di Amici, avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi, che a sua volta avrebbe tradito, dunque, suo marito. Anche per questo, forse, tra Belen e Moric sarà tornato il sereno, dal momento che entrambe hanno vissuto il dispiacere del tradimento.

Intanto Stefano De Martino chiede rispetto a tutti in nome di suo figlio Santiago. Belen, intanto si gode la sua vacanza a Capri con la sua nuova fiamma, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I due si trovavano nella bella isola, presso il locale Anema e’Core, di proprietà di Peppino Di Capri, proprio per festeggiare il compleanno di lui.

Anche Stefano De Martino ha iniziato una nuova relazione. Il conduttore di Made in Sud, è stato immortalato sullo yacht Santiago, chiamato così in onore del figlio, con una bellissima bionda sua collega (ballerina). E dove è avvenuto il tutto? A Procida, a pochi km da Belen e la sua nuova fiamma.