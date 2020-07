“Come è possibile?”: Francesco Totti e Ilary Blasi, la foto di famiglia con Cristian e Chanel scatena il dibattito

La famiglia Totti in vacanza in Abruzzo

La famiglia Totti ha lasciato la caotica Roma per qualche giorno e rilassarsi in delle località dell’abruzzo. Anche l’x Capitano della Roma, la moglie Ilary Blasi e i figli hanno deciso di fare le vacanze estive in Italia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel profilo Instagram del Er Pupone, che ha un seguito da 3,7 milioni di follower, lo stesso ha condiviso uno scatto che lo ritrae con la conduttrice Mediaset, Cristian e Chanel, precisamente primogenito e secondogenito della coppia.

Un bel ritratto di famiglia per immortalare una giornata in montagna. Ovviamente il contenuto in questione ha fatto il pienone di mi piace e complimenti. Ma non è finita qui, i seguaci hanno notato un dettaglio che ha creato un dibattito. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Foto di famiglia sul profilo Instagram di Francesco Totti

Come accennato prima, nella foto in questione oltre allo sportivo giallorosso Francesco Totti, sono presenti anche la moglie Ilary Blasi che si è presa una pausa dalla televisione e i loro due figli Cristian e Chanel. Il primo ha 14 anni ed è già una promessa del calcio seguendo le orme del padre, mentre la seconda ne ha 13 ed è già bella quanto la madre.

All’appello manca la piccola di casa, Isabel. Per caso sarà rimasta a Roma coi nonni? Ovviamente sono state immediate le reazioni di tutti coloro che seguono lo sportivo su Instagram. I follower non si sono sprecati nel riempirli di complimenti. (Continua dopo il post)

I follower dello sportivo giallorosso notano un dettaglio: ecco quale

Tra i vari commenti apparsi sotto la foto in questione ecco alcuni che abbiamo scelto per voi: “La nostra royal family, siete bellissimi”. Ma anche c’è chi ha notato un dettaglio: “Capitano ma Cristian e Chanel ti hanno superato, quanto sono alti?”; “Capitano sei il più piccolo della famiglia, i tuoi figli sono altissimi”.

In poche parole sembra che Cristian e Chanel sembrano rubare la scena ai suoi genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. I due infatti, sono sempre più simili e belli come mamma e papà. E se il primogenito sta già seguendo le orme de Er Pupone, la sorella farà anch’essa spettacolo?