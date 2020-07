Bianca Guaccero in lacrime durante Detto Fatto: “Abbiamo lottato, ma adesso…”

La conduttrice di Detto Fatto, in occasione dell’ultima puntata, negli ultimissimi minuti, non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta. Bianca stava ringraziando tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, al successo del programma di Rai Due. La sostituta di Caterina Balivo ha mostrato tutto il suo lato umano e profondo proprio nell’ultima puntata.

Le lacrime di Bianca Guaccero

L’ex modella, Bianca Guaccero, nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto, si è lanciata in un sentito monologo con cui si è aperta ai tanti fans della trasmissione. La conduttrice ha dapprima ringraziato tutti i telespettatori, per quella che è stata una bellissima avventura (che continuerà). Lo scetticismo dei giorni in cui la Rai comunicò la sostituzione dell’amatissima Caterina Balivo è ormai acqua passata.

In particolare, Bianca, ha voluto mandare un affettuoso abbraccio a tutti gli italiani per tutti i mesi difficili trascorsi durante il lockdown dovuto alla pandemia. La conduttrice ha rivelato che sia lei, che lo staff, ha lottato tanto per continuare ad andare in onda, quando pochissimi lo facevano. Ed ha ringraziato tutti quelli che lavorano per il programma, definendoli persone oneste e serie, ma precisando che adesso è il momento di tornare a casa, dalle proprie famiglie.

In effetti gli ascolti auditel hanno confermato che mai l’amore dei telespettatori, per il programma di punta del primissimo pomeriggio della Rai, sia scemato. Bianca Guaccero ha detto di essersi sentita amata e, nonostante qualche scivolone dovuto alla primissima esperienza alla conduzione, è andata in fondo tutto bene. L’ex modella ha rivelato di aver rinunciato a vedere la sua famiglia e i propri cari, proprio perchè si recava negli studi e veniva dunque a contatto con numerose persone.

I saluti anche social di Bianca

Anche sui social Bianca Guaccero ha voluto ringraziare i suo fans. Ha ammesso di aver commesso qualche errore di troppo, ma di aver accettato quelle critiche per migliorare la sua performance da conduttrice. Mentre pronunciava le parole di ringraziamento, in sottofondo, si sentiva la canzone Love Song.

Bianca, adesso tornerà a casa: a trovare i suoi genitori, ma soprattutto sua figlia. Non vede mamma e papà da circa un paio di mesi, dall’inizio del lockdown, essendo persone anziane, ha preferito non incontrarli, nonostante la lontananza sia stata una sofferenza. Mentre non vede sua figlia piccola da oltre una settimana, dal momento che lei non vive a Roma.