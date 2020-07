“Ma si riproduce sempre, com’è possibile?”: Chiara Ferragni, il web indignato per una foto

Chiara Ferragni nella bufera mediatica: il motivo

Ancora una volta Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione mediatica non per una pubblicità o una campagna, per delle critiche ricevute da degli utenti web. La moglie di Fedez che l’influencer italiana più seguita al mondo (con oltre 20 milioni di follower su IG), ha postato uno scatto che la ritrae mentre è intenta a mangiare.

Fin qui nulla di strano se non fosse che la fashion blogger cremonese ha commesso una grossa gaffe. La storia si ripete, un paio d’anni fa la ragazza ha fatto lo stesso sbaglio e all’epoca venne criticata aspramente anche da Chef Rubio. Ma cosa avrà combinato di così grave per aver alzato tutto questo polverone?

La fashion blogger mangia una pizza ma sul piatto è sempre intera

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha pubblicato una foto che la ritrae in un ristornate con una vista mozzafiato sul Lago di Como. La moglie di Fedez tiene in mano una fetta di pizza Margherita, ma i follower più attenti hanno notato che davanti a sé ha un piatto con sopra una pizza intera. In poche parole c’è qualcosa che non torna.

Ovviamente i follower dell’influencer cremonese non hanno perso tempo e sotto lo scatto hanno detto la loro: “La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza”. Un ‘altro utente web ha detto: “Com’è possibile che la tua pizza si riproduca sempre?”. “Mistero delle pizze della Ferragni”, ha scritto un altro internauta. Prima o poi la fashion blogger risolverà l’enigma? (Continua dopo il post)

I Ferragnez a Lugano per la radioterapia della loro Matilda

Nel frattempo Chiara Ferragni e Fedez nelle ultime ore hanno raggiunto Lugano. I Ferragnez qualche giorno fa sono venuti a conoscenza di una notizia poco positiva. La loro cagnolina, Matilda di dieci anni ha avuto uno svenimento.

Portandola dal veterinario che le ha fatto la TAC hanno scoperto che il pelosetto ha un tumore. Quindi, ora la coppia ha portato il loro amico a quattro zampe in Svizzera per iniziare dei cicli di radioterapia. La massa tumorale è stata scoperta in tempo e le possibilità che il cane si salvi sono alte. Ovviamente la coppia ha invitato i loro milioni di follower di incrociare le dita e pregare per Maty.