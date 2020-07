Pago ed Eros Ramazzotti in un video insieme, i social impazziscono (Video)

Gli incontri casuali, molto spesso, sono i migliori. Proprio nelle ultime ore due noti cantanti si sono incontrati per caso, hanno deciso di scambiare quattro chiacchiere insieme e hanno girato un video che li riprende vicini. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti e di Pago, due dei nomi che il gossip ha nominato più spesso negli ultimi mesi.

Pago, infatti, si è definitivamente lasciato con Serena Enardu ed è stato recentemente vittima dei ladri mentre a Ramazzotti hanno appioppato diversi flirt col passare dei giorni. Fatto sta, comunque, che il video tra i due cantanti, condiviso sui social, ha letteralmente mandato in visibilio i fans. Vediamo i dettagli.

Il video tra Pago e Ramazzotti

Pago, trasferitosi a Milano per concentrarsi esclusivamente sul lavoro, ha recentemente incontrato un collega e amico, Eros Ramazzotti. I due cantanti si sono fermati a scambiare quattro chiacchiere insieme ed hanno approfittato per girare un video da condividere, poi, con i fans. Proprio per questo è lo stesso Ramazzotti ad accedere alla videocamera del proprio smartphone e a prendere per primo la parola.

“Questo è un bravo ragazzo” ha detto Ramazzotti riferendosi a Pago. Poi ha proseguito, divertito, “Sembra un po’ così ma è un bravo ragazzo”. In un’atmosfera sempre più allegra, Pago ha replicato “Dillo che sono un grande fi*o” con Ramazzotti che precisa immediatamente “A me piacciono le donne, eh”. Un momento di vera e propria spensieratezza che i due hanno voluto immortalare e condividere sin da subito con l’enorme platea di fans che li segue ogni giorno.

Single ma felici

Sono single entrambi Eros Ramazzotti e Pago. Tutti e due, però, appaiono sereni e felici. La sofferenza per le storie d’amore finite (con Marica Pellegrinelli per il primo e con la già citata Serena Enardu per il secondo) sembra ormai un lontano ricordo. Le due ex di Pago e Ramazzotti, poi, sembrano già felici accanto ad altri uomini.

Pago ed Eros Ramazzotti, quindi, iniziano a godersi l’estate da single. L’enorme fascino che li contraddistingue entrambi, però, fa supporre a tutti i fans che non saranno destinati a rimanere da soli ancora a lungo. Per il momento, comunque, concentrarsi sul lavoro pare l’obiettivo principale. Pago, in particolare, è attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo libro “Vagabondo d’amore” e del suo nuovo disco. Arriverà il momento, comunque, in cui un nuovo amore busserà al loro cuore e i fans, c’è da dirlo, non aspettano altro.