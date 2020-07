Romina Power, il ricordo struggente su IG: il figlio Yari Carrisi si unisce al dolore [FOTO]

Romina Power ricorda la sorella Taryn

Romina Power continua a vivere a Cellino San Marco in attesa di poter ritornare in California. L’ex moglie di Al Bano sta attraversando un periodo molto difficile a causa della morte improvvisa della sorella più piccola Taryn. Quest’ultima un paio di settimana fa è venuta a mancare a causa di una leucemia.

Dopo la sua morte la cantante statunitense l’ha ricordata in vari modi e in varie occasioni. Oltre alla sua ospitata a Domenica In di Mara Venier, la professionista da giorni posta dei contenuti su Instagram dove mostrano la congiunta. Ad esempio, nelle ultime ore ha condiviso uno scatto struggente e il suo secondogenito Yari Carrisi ha deciso di unirsi al dolore della madre.

La foto della sorella Taryn commuove il web

Qualche giorno fa Romina Power ha svelato al suo pubblico social il legame che legava lei, il suo ex marito Al Bano e la sorella Taryn. In poche parole i tre erano accomunati dall’amore per i folk pugliesi. Per questo motivo la cantante americana su Instagram ha postato un video in bianco e nero nel quale i tre giovanissimi parlavano di questa passione.

A distanza di qualche ora sul canale personale della Power è apparso un nuovo post nel quale è contenuto un dolce ricordo sull’amata sorella Taryn, venuta a mancare di recente dopo un calvario durato anni. Un’iniziativa, quella dell’artista statunitense, che ha trovato il pieno appoggio da parte di quelli che la seguono sul social network. (Continua dopo il post)

Yari Carrisi partecipa al dolore della madre

Nell’ultimo post condiviso da Romina Power su IG si vede Taryn immersa nella natura, con le braccia larghe e gli occhi chiusi, soddisfatta e felice tra ciò che la rendeva serena. A corredo dello scatto, l’ex moglie del Maestro Carrisi ha scritto: “Questa immagine rispecchia in pieno lo spirito di Taryn. Felice quando immersa nella natura Circondata dai fiori del suo giardino. Persona vera , semplice e naturale. Foto di Tai Power Seeff”.

I numerosi follower della cantante, attraverso i mi piace lasciati al contenuto, hanno apprezzato il commovente ricordo della professionista americana. Trai vari commenti apparsi sotto il post c’è anche quello del secondogenito Yari. Il 47enne con pochissime parole ha partecipato al dolore della scomparsa di sua zia: “I miss her“, ovvero “Mi manca“.