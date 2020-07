Verissimo non va più in onda su Canale 5: novità su Silvia Toffanin

Silvia Toffanin non va più in onda: ecco il motivo

Gli attenti telespettatori di Canale 5 hanno notato che sabato scorso alle 16 non è andato in onda il consueto appuntamento con Le Storie di Verissimo. Ricordiamo che lo storico rotocalco di cronaca rosa condotto da Silvia Toffanin ha attraversato una stagione televisiva molto turbolenta.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, lo scorso marzo i vertici di Mediaset hanno deciso di sospendere le puntate inedite e trasmettere fino alla fine di giugno le repliche delle varie stagioni. Ovviamente i fan della professionista vicentina aspettano con impazienza le nuove puntate che, stando alle prime indiscrezioni saranno ricche di novità. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Verissimo va in ferie per ritornare il prossimo autunno

Ebbene sì, il tradizionale appuntamento di Verissimo dallo scorso sabato non andrà più in onda come di consueto a partire dalle 16 su Canale 5. Il motivo? I dirigenti di Mediaset hanno cancellato lo storico rotocalco dal palinsesto e molto probabilmente ritornerà a settembre sempre nelle medesima fascia oraria.

Al momento non abbiamo informazioni sulla prossima stagione televisiva visto che il Biscione ha scelto di non presentare i prossimi palinsesti a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La pandemia ha stravolto la programmazione dei mesi scorsi e potrebbe coinvolgere anche quella che deve arrivare. Tuttavia, il contenitore del sabato pomeriggio capitanato da Silvia Toffanin dovrebbe tornare in autunno.

La storia di Verissimo: tutti i conduttori del talk show di Canale 5

Senza ombra di dubbio, Verissimo è una delle trasmissioni televisive di punta in casa Mediaset. Per farvi capire il grande successo che continua ad ottenere, nell’ultimo appuntamento de Le storie, in onda sabato 27 giugno 2020 ha registrato una media di 2.703.000 di telespettatori, con uno share di 19% e picchi del 23% di share. Verissimo va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 1996 e per ben dieci stagioni il TG5 si è occupato di curare il talk show.

Nel 2006 il rotocalco ha smesso di essere guidato da una testata giornalista andando in onda solo il sabato pomeriggio. Fino al 2005 era nelle mani di Cristina Parodi, poi è stato condotto da Benedetta Corbi e Giuseppe Brindisi e Paola Perego. Da 14 anni invece, la regina del programma è la professionista vicentina Silvia Toffanin.