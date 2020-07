Temptation Island, Ciavy e Valeria hanno già lasciato il reality?

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate da poche settimane e la messa in onda del programma è partita giovedì 2 luglio 2020. Già dalla prima puntata, però, gli equilibri tra le coppie si sono compresi molto bene. E proprio la coppia formata da Ciavy e Valeria ha da subito chiarito di attraversare un momento difficile.

Tra Ciavy e Valeria sembrano esserci problemi di fiducia che hanno spinto i due fidanzati a partecipare a Temptation Island. La distanza, però, non pare averli aiutati al punto che le ultime voci in merito parlano di un falò anticipato tra i due fidanzati che avrebbero già lasciato il programma. Vediamo tutti i dettagli.

Temptation Island, la prima coppia scoppia

La coppia formata da Ciavy e Valeria, in base alle ultimissime, sembra non aver superato la prova di Temptation Island. Se da un lato, infatti, lui si è sempre detto molto attratto dalle donne e poco innamorato della sua fidanzata, lei si è forse lasciata andare un po’ troppo con uno dei single tentatori. Durante un video, Ciavy avrebbe visto qualcosa che lo ha portato a chiedere il falò immediato che ha portato i due, poi, a lasciare il programma.

A “sbagliare” sarebbe stata proprio Valeria che, sin da subito aveva manifestato il suo interesse per Alessandro Basciano. Il ragazzo, oggi tentatore a Temptation Island, era anche stato corteggiatorie di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. In base a quanto trapelato non è stato solo il feeling tra i due a spingere Ciavy al confronto.

Un bacio di troppo

In base alle indiscrezioni trapelate su quanto vedremo, nella prossima puntata, a Temptation Island, a Ciavy verrà mostrato un video in cui la fidanzata Valeria si trova in compagnia del single Alessandro. Tra i due, pare, ci sia stato molto più di un semplice contatto fisico dal momento che ci sarebbe stato addirittura un bacio. Ovviamente non esiste alcuna conferma ufficiale su questo ma già il fatto che sia trapelata la news è sintomo di grande crisi tra i due ragazzi.

Il falò di confronto, dunque, potrebbe essere davvero dietro l’angolo e per i telespettatori di Temptation Island potrebbe presagirsi una puntata davvero scoppiettante. Ricordiamo, infatti, che anche Ciavy non era stato molto delicato con la compagna facendo un paio di dichiarazioni alle single e ai compagni d’avventura che hanno lasciato in lacrime la ragazza nel pinnettu. Non rimane che attendere la prossima puntata.