Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono in crisi? Il gesto social parla chiaro (FOTO)

In questi giorni i fan di Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno notato dei dettagli poco piacevoli in merito alla coppia, i due sembrano essere in crisi. Ad accendere questo sospetto nei numerosi sostenitori sono stati alcuni dettagli trapelati dai loro profili Instagram.

Primo tra tutti è il fatto che hanno smesso di seguirsi sui social. Sulla questione è intervenuta anche l’influencer Deianira Marzano. Andiamo a vedere tutto quello che è saltato fuori.

I segnali di crisi tra Giulia e Giulio

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso sembrava procedere senza indugi, ma in questi giorni si stanno diffondendo segnali di crisi. I due ragazzi, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Questo dettaglio, ovviamente, ha acceso un campanello d’allarme in tutti i fan. Questo, però, non è l’unico dettaglio trapelato. A fomentare ulteriormente questo sospetto è stato il fatto che da diversi giorni hanno smesso di apparire insieme sui social.

La coppia convive da quando entrambi lasciarono Uomini e Donne insieme. Per tale motivo, la maggior parte delle loro IG Stories era caratterizzata da contenuti che riguardavano entrambi. Da un po’ di tempo, però, si stanno verificando dei fatti alquanto strani. L’ex tronista è quasi sparito dal suo account dato che non pubblica contenuti da diverso tempo. L’ex corteggiatrice, invece, è attiva, ma non menziona minimamente il suo compagno. Inoltre, ieri ha pubblicato anche delle IG Stories alquanto particolari.

Le parole della D’Urso su Raselli

Giulio Raselli e Giulia D’Urso non hanno palesato di essere in crisi, ma i dettagli social sembrano parlar chiaro. Ieri, ad esempio, la ragazza ha detto di essere parecchio giù, forse a causa del forte stress di questi giorni. Ad ogni modo, sulla questione è intervenuta anche Deianira Marzano. I fan le hanno chiesto di indagare sulla vicenda e lei ha contattato direttamente la D’Urso.

Dalla chiacchierata avuta con la protagonista, Deianira ha appreso che non ci sia nessun problema nella coppia. L’influencer, però, ci ha tenuto a chiarire che questa è stata la versione di Giulia e che, comunque, la ragazza non è tenuta a raccontare le sue faccende private al primo che capita. Inoltre, potrebbe trattarsi di una piccola discussione. Pertanto, per avere qualche informazione in più sulla questione non ci resta che attendere i prossimi giorni, nella speranza che i diretti interessati facciano chiarezza.