Chiara Ferragni, il trucco per farlo sembrare più grande: i follower smascherano l’influencer [FOTO]

Chiara Ferragni manda in tilt i follower: il motivo

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha mandato in visibilio i suoi oltre venti milioni d follower postando uno scatto ammiccante su Instagram. Nello specifico, la nota fashion blogger cremonese si è fatta vedere avvolta nel body Versace Jungle facendo concorrenza alla star hollywoodiana Jennifer Lopez.

La moglie del rapper Fedez ha pubblicato una foto realizzata sul set di un video musicale e nella quale si vede una scollatura vertiginosa da fa capolino un décolleté più abbondante del solito. Ma stavolta il merito non è dovuto al suo ‘caro amico’ push-up ma a qualcos’altro. Di cosa si tratta?

La fashion blogger cremonese ha utilizzato il Photoshop per ingrossare il suo décolleté?

Gli occhi degli attenti follower di Chiara Ferragni hanno notato sin da subito il décolleté dell’influencer cremonese nello scatto postato su Instagram, sembra essere cresciuto tutto ad un tratto. Magia o sotto c’è qualcos’altro? In particolare il seno di destra pare aver subito una clamorosa trasformazione. La moglie di Fedez e mamma di Leone appare comodamente seduta su una poltrona e indossa un body verde molto seducente dalla scollatura vertiginosa.

Inoltre la fashion blogger porta un paio di calze a rete a maglia larga e un asciugamano bianco avvolto in testa come un turbante. I numerosi seguaci della ragazza, trovandosi nella propria home di IG questa immagine, sono andati in visibilio ma nello stesso tempo hanno notato il dettaglio sul seno. Per caso la Ferragni ha fatto un ritocchino col Photoshop? (Continua dopo il post)

Il trucchetto della Ferragni

A dire il vero Chiara Ferragni non è famosa per condividere degli scatti ritoccati e non ha mai nascosto, con un pizzico di ironia, che il suo seno è quasi piatto. Tuttavia, di fronte a tale foto che mette in evidenza un seno prosperoso, un folto numero di follower hanno affermato che la moglie di Fedez sia ricorsa a Photoshop.

Allora perché ha ritoccato solo il décolleté e non altre parti del corpo? A spiegare il tutto ci pensano alcuni internauti che sembrano aver intuito il trucchetto cui ha ricorso la fashion blogger cremonese. In poche parole tutto sta nella posizione assunta dall’influencer durante la realizzazione della foto. La madre di Leone Lucia ha ruotato di poco a destra il torace, spingendo il suo braccio contro il décolleté.