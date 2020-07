DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 8 luglio: Sanem sconvolta per l’arrivo di Polen

Ventunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo strepitoso a livello d’ascolti. Le anticipazioni della puntata in onda l’8 luglio, svelano che Sanem deciderà di dire a Can di essere stata vittima dei tranelli di Emre.

La ragazza si precipiterà a casa dell’Aziz anche con lo scopo di confessargli che lo ama e che non deve lasciare la Turchia. Ma la sorella di Leyla non dirà più nulla a causa dell’improvviso arrivo di Polen, la storica fidanzata dell’affascinante fotografo.

Sanem vuole dire tutta la verità a Can

Le anticipazioni del 21esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 8 luglio 2020, svelano che Can e Sanem rimarranno bloccati in una fabbrica abbandonata. I due protagonisti della soap opera turca faranno capire ancora una volta di esserci un’attrazione reciproca. Purtroppo però, il fotografo e l’aspirante scrittrice non si scambieranno un bacio per colpa dei loro diverbi.

Il fratello maggiore di Emre dopo aver accompagnato la giovane a casa sua le darà un dono di ringraziamento. Si tratta di una penna e un biglietto per aver contribuito nella realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria sui polli. A quel punto il primogenito degli Aziz, prima di salutare la donna che ama, le dirà di continuare a lavorare alla Fikri Harika se si fosse licenziata per colpa sua, poiché molto presto lui lascerà Istanbul.

A Istanbul arriva Polen, la fidanzata di Can

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem, dopo aver scoperto della partenza di Can, si recherà nella casa del fotografo per parlargli. La ragazza si renderà conto che non può più vivere senza di lui. Nel dettaglio l’aspirante scrittrice il giorno seguente, oltre a voler dire al fotografo la causa del proprio cambio di atteggiamento, vorrà confessargli di essersi innamorata di lui.

Purtroppo accadrà un colpo di scena che non permetterà alla protagonista della serie di essere sincera con Can. Quest’ultimo infatti, verrà sorpreso dalla sorella di Layla insieme alla fidanzata Polen, con cui sta insieme da diverso anni. La presenza della rivale lascerà basita Sanem, poiché il primogenito degli Aziz le aveva fatto credere che la sua relazione sentimentale era giunta al capolinea. Circostanza che scoraggerà la giovane.