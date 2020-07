Affari Tuoi ritorna, Flavio Insinna fuori: svelato il nome del nuovo conduttore

Grande ritorno per Affari Tuoi direttamente in prima serata

Dopo quasi quattro anni di assenza pare stia tornando uno dei programmi più amati di Rai 1. Stiamo parlando del noto game show condotto in passato da Flavio Insinna “Affari Tuoi”. L’ultima stagione del gioco chiuse i battenti oltre tre anni fa. Allora, una serie di piccoli stravolgimenti del palinsesto vide il gioco andare in vacanza per lasciare il posto a due “fratelli” L’Eredità, portata avanti proprio da Insinna, e I Soliti Ignoti di Amadeus.

Da allora visti gli ascolti dei due nuovi programmi, Affari Tuoi è stato messo da parte ma ora sembra che dal prossimo autunno qualcosa potrebbe cambiare. Un ritorno che di sicuro farà piacere ai telespettatori ma molto meno a Falvio Insinna dato che al timone ci sarà un nuovo presentatore. Vediamo insieme di chi si tratta.

Il game show a breve su Rai 1

Flavio Insinna ha condotto Affari Tuoi per diversi anni. Un game show molto amato dal pubblico e che ha portato alla Rai grandi ascolti. Alcuni inconvenienti, però, hanno fatto si che Flavio lasciasse il programma, e si dedicasse ad altro.

Come riferito da TvBlog, però, potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbero in fase avviata i colloqui per riportare Affari Tuoi in televisione. Nel nuovo formato ci sarebbero delle novità, tra cui la messa in onda spostata direttamente in prima serata.

Marco Liorni al timone di Affari Tuoi

Il ritorno di Affari Tuoi nella fascia oraria più importante dovrebbe avvenire a partire dal prossimo autunno. A riprendere il comando della trasmissione non sarà però Flavio Insinna e tanto meno Paolo Bonolis. Per ora il numero uno sarebbe Marco Liorni, che al termine del suo Reazione a Catena dovrebbe accomodarsi alla conduzione per ben due episodi speciali.

Come già detto in precedenza, questi andrebbero in onda in prima serata ovvero dalle 21.20 circa. Inoltre, altra novità riguarda i partecipanti che non saranno gente comune ma Vip e personaggi dello spettacolo. Infatti troveremo calciatori, cantanti, attori, e tutto presumibilmente dovrebbe andare totalmente in beneficenza. Di sicuro, gli amanti di Affari Tuoi dovranno quindi abituarsi ad una nuova presenza e dimenticare almeno per adesso il ritorno di Flavio Insinna.